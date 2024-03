"Zrádné tlačítko". Rubeš popsal trik, kterým bankomaty z lidí tahaly peníze

Kliknete na tlačítko, transakci zrušíte, ale přesto se vám naúčtuje poplatek za službu, kterou jste třeba vůbec využít nechtěli. Youtuber Janek Rubeš popsal další "past", která číhala nejen na turisty u bankomatů Euronet. "Chtěl jsem, aby se poplatek vrátil všem klientům,” popisuje, jak se dohadoval s vlastní bankou, která klienty před těmito praktikami alespoň varovala.

"Kliknete na tlačítko 'hotovost a zůstatek', v tu chvíli bankomat vyšle dotaz do banky a služba se zpoplatní, i když transakci zrušíte," popisuje praktiky sítě Euronet provozující bankomaty v Česku youtuber z kanálu Kluci z Prahy Janek Rubeš. Na jeho popud se podobnými případy začala zabývat i Česká národní banka. Novinář ovšem varuje, že nejde o jediný moment, kdy může člověk přijít u bankomatu o pěkné peníze.

"Pokud jde o tenhle poplatek, jde o několik desítek korun. Pokud má ale cizinec kartu s cizí měnou, v dalším kroku ho bankomat nabádá k dynamické směně měny a tam se poplatek za nevýhodnou směnu pohybuje v řádu 15 až 20 procent. Takže pokud turista vybírá deset, dvacet tisíc korun, může rázem přijít třeba o dva tisíce," komentuje fungování bankomatů Euronet Rubeš, ale dodává, že obdobnou směnu nabízejí i všechny další bankomaty v Česku i zahraničí.

Rubeš na turistické pasti v centru Prahy upozorňuje už deset let. Nachytává podvodné směnárníky i taxikáře nebo varuje i před zbytečně vysokými cenami v některých restauracích. "Některé v úzkém centru pořád jsou a vždycky tam budou, to nevymizí," lituje novinář a dodává, že takovým podnikům je reputace Česka ukradená.

A co podle něj na Prahu v současnosti dopadá nejvíce? Třeba nesmyslné přehlcení dopravními značkami, ale i fakt, že podle Rubešových slov současný primátor města Bohuslav Svoboda metropoli nevede. "On si to může myslet, ale pro naše každodenní životy je důležitých tisíce jiných úředníků a zaměstnanců," dodává youtuber.

