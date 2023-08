Expertka popsala detaily legalizace. Kolik bude "tráva" stát a kde půjde koupit?

"Stát by neměl regulovat cenu marihuany, ale bude regulovat zdanění. A to by se mělo pohybovat v kontextu toho, v jakých cenových relacích se pohybuje konopí na tom ilegálním trhu," říká členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu, podle které by cena legálního konopí v Česku měla odpovídat té, za kterou se už teď prodává na černém trhu.

"Po desítkách let jsme zjistili, že prohibice nefunguje. Konopí se užívá stále dál, ale trh je nekontrolovaný. Na tom nelegálním se neřeší plnoletost a dospělí uživatelé se mohou dostat k produktu, který je pro ně nebezpečný. Zároveň tam nemáme tak dobrý přístup k uživatelům, abychom jim třeba mohli nabídnout pomoc, kdyby vykazovali rizikové užívání," kvituje členka Pirátů Jana Michailidu skutečnost, že se Česko nejspíš přibližuje k legalizaci marihuany, o které by sněmovna mohla jednat do konce letošního roku.

Podle Michailidu je bláhové si myslet, že regulace stoprocentně omezí jakékoliv nežádoucí chování. Prodej legálního konopí v Česku by ale mohl mít přísná pravidla a tím alespoň omezit řadu negativních dopadů - třeba tak, že každý zákazník, který bude mít o marihuanu zájem, bude muset podléhat registraci. "A tu dostanou jen dospělí," upřesňuje Michailidu s tím, že kontrolu nad prodejem by mohl vykonávat zcela nový úřad. "Konopná agentura by měla na starosti celou agendu. Od komerčního prodeje po prevenci škod," vysvětluje expertka.

Michailidu se brání tvrzení, že legalizace konopí by mohla zvýšit počet jeho uživatelů. "To je spíše sociokulturní jev, nesouvisí to s tím, jestli něco je legální nebo nelegální," vysvětluje a prozrazuje, že má za sebou několik schůzek s prezidentem Petrem Pavlem, který legalizaci marihuany nedávno podpořil.

