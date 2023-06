Slyšel jsem hodně. Ve vedení zpravodajství nastanou změny, říká nový šéf ČT

Nově zvolený generální ředitel České televize Jan Souček vystřídá po 12 letech ve funkci Petra Dvořáka. A připravuje změny ve vedení veřejnoprávního média. "Představu mám. Řekněme, že minimální obměna by se týkala asi třetiny vrcholového managementu," naznačuje v rozhovoru se Světlanou Witowskou. Rád by rovněž zvýšil podíl žen na vedoucích pozicích. "Jednám o tom s nimi," potvrzuje.

Jan Souček rovněž tvrdí, že pokud bude v České televizi působit dále moderátor Václav Moravec, tak formát jeho pravidelného nedělního pořadu měnit nehodlá. "Moje představa je spíš vytvořit ještě další protiváhu Otázkám Václava Moravce," říká.

"Ať už v nové diskusní platformě, která by byla doplněna online fact checkingem, anebo v diskusním pořadu, který by reflektoval jinou než vrcholnou celostátní politiku. Takže spíš bych nabídl ještě víc diskusních pořadů," upřesňuje své plány.

Nový generální ředitel v rozhovoru mluví i o dalších tradičních pořadech České televize: Reportéři ČT či 168 hodin.

"V tuhle chvíli se vůbec nezabývám Markem Wollnerem. Po svém nástupu na Kavčí hory se chci zabývat tím, jakým způsobem to fungovalo v jeho týmu," říká Souček, ale upozorňuje, že má informace pouze z volně dostupných zdrojů.

Bývalý šéf publicistiky a investigativního pořadu Reportéři ČT čelí nařčení z nevhodného chování vůči podřízeným. Vinu popírá. Z České televize před několika měsíci musel odejít. "V souvislosti s informacemi, které dneska mám, mi připadá velmi nepravděpodobné, že by se ty informace udržely jen mezi dvěma lidmi," míní Souček. Na dotaz, zda míří na vedení televize, odpověděl, že se to pokouší zjistit. A že to případně bude řešit pracovněprávní cestou.

Moderátorka Světlana Witowská se v rozhovoru zeptala i Součkovy vazby s odsouzeným lobbistou Markem Dalíkem, případně podnikatelem Pavlem Tykačem či na oblíbený seriál České televize Dobré ráno, Brno! "Jestli myslíte srandou šňupání, tak to jsem v Dobrém ránu nikdy neviděl. Přísahám," odpověděl dosavadní šéf brněnského studia a někdejší moderátor zmiňovaného pořadu na otázku, zda je v brněnské redakci skutečně taková uvolněná atmosféra, jak je ztvárněná v seriálu.

"Pořad Dobré ráno funguje jako semknutá parta lidí, která při sobě drží a bývá tam i hodně veselo, protože utáhnout týdenní ranní vysílání nejde bez toho, aniž by ti lidé neměli mezi sebou nějakou chemii," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.