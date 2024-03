Mašínové jako vrazi? Pořád stejně tupé argumenty, nebere si servítky herec Nedbal

“Když na to přišla řeč, úplně se mu zakalil zrak. Neumím si představit, že by se kdokoliv z nás ocitl v situaci, kdy by se jeho blízcí dostali do takových problémů tak trochu kvůli němu,” říká herec Jan Nedbal o setkání s Josefem Mašínem, jehož bratra Ctirada ztvárnil ve filmu Bratři. Teď je za roli nominovaný na Českého lva, přestože reakce na ni nedostává vždy pozitivní. “Je to masakr," dodává.

Spotlight Aktuálně.cz - Jan Nedbal | Video: Tým Spotlight

"Není to pro mě těžko pochopitelné, ale už jsem z toho trošku unavený. Je to fakt nezastavitelná písnička, pořád se to na mě valí a jsou to pořád stejně tupé argumenty. Moc nevím, kam už ty lidi poslat," popisuje herec a představitel Ctirada Mašína Jan Nedbal, jak se dívá na ty, kteří vnímají odbojovou skupinu bratří Mašínů jako vrahy. Podle něj spousta lidí ignoruje historická fakta, a přestože herec rozumí tomu, že jde o "náročnou látku", vnímá negativní narativ o Mašínech jako pozůstatek komunistické propagandy. "Jasně že s nimi sympatizuji. Neznamená to, že bych neodsoudil nějaké kroky, které udělali, protože spousta z nich byla nemorální. Neumím si představit, že bych se rozhodl třeba tak, jak se rozhodl Ctirad Mašín, když podřízl policistu Honzátka," přiznává Nedbal a dodává, že k jeho pohledu na příběh bratrů Mašínů přispělo i to, že si "čichl" k podmínkám, ve kterých utíkali. "V listopadu jsme se brodili přes řeky, které měly dva stupně. Pořád jsme se plazili v blátě a pršelo nebo sněžilo. A to vím, že to bylo jen jako," vzpomíná herec. Jan Nedbal v rozhovoru mluví také o tom, co pro něj znamená svoboda i jak vnímá proměny podpory Čechů vůči Ukrajině. "Nechápu, že někdo říká, že je unavený z války tady v České republice, kde nepadají žádné rakety," vysvětluje herec a dodává, že je rád, že není postaven před situaci, kdy by musel jít bojovat, aby ubránil své blízké. "Na druhou stranu si hrozně rád myslím, že kdyby na tu situaci došlo, tak že se zachovám správně a třeba budu stejně statečný jako Mašíni. Ale těžko říct," přiznává. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.