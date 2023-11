"Někoho to možná bude šokovat." Návrhář promluvil o české olympijské kolekci

"Bude to změna, ale šokovat určitě nechci. Ani nezastávám teorii, že šokovat je správně," prozrazuje módní návrhář a designér olympijské kolekce pro letní olympijské hry v Paříži v roce 2024 Jan Černý. Na kolekci pracuje rok a má již jasno, jak bude vypadat. "Během zimy ji už budeme zkoušet na různé sportovce," říká.

"Měl jsem větší svobodu, než jsem čekal. Očekával jsem, že tam budou nějaké háčky a že budou velké. Ale mám velkou radost, že to tak nebylo," říká Černý k tomu, jak volnou ruku měl při plánování kolekce pro nástup olympioniků v Paříži. Než s přípravou kolekce začal, udělal si prý důkladnou rešerši toho, v čem se v minulosti představovali sportovci z Česka i ze světa.

"V minulém století se hodně objevovaly obleky a kostýmky. Byly to opravdu společenské věci a vlastně i ten sport celkově byl mnohem elegantnější. Pak najednou přišly technické sportovní materiály a hodně se to otočilo. Najednou to bylo ultrasportovní," popisuje Černý a prozrazuje, že jeho kolekce si vezme trochu z obou přístupů.

Podle módního návrháře původem ze Zlína se určitě i v módě projevuje národní sebevědomí. V rozhovoru hovoří také o tom, jaké dopady mělo na styl Čechů období totality, která všechno unifikovala. "Styl se podle mě vyvíjí po generace a to můžeme vidět v těch zemích, které nebyly takhle kulturně utnuté a nebyly v nesvobodě," popisuje designér.

A jak si podle Černého zajistit udržitelné, ale módní oblečení, aby za něj člověk zároveň nemusel utratit příliš peněz? Cestou je podle něj vystavět si takový šatník, ve kterém budeme mít jeden kvalitní kousek na každou příležitost. "Jedno dobré sako, jedna dobrá bílá košile, jedny dobré džíny a na tom to vyskládat," dodává návrhář, podle kterého by si lidé měli především uvědomit, že svým oblečením vyjadřují respekt k druhým lidem.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.