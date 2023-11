Analytička: Teroristi Hamásu mají obrovsky silnou zbraň. Izrael to emocionálně ničí

“Je to opravdu Achillova pata izraelské operace,” říká k počtu rukojmí Izraele zadržených Hamásem ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová. V rukou teroristických organizací v Gaze je podle ní asi 240 lidí a lze čekat, že poroste tlak rodin na to, aby se země zaměřila namísto likvidace Hamásu především na propuštění těchto lidí. “Nemyslím, že bude Hamás tak velkorysý," říká.

Počty mrtvých izraelských vojáků a také ti, které teroristé zajali. To jsou podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií nejcitlivější místa Izraele v současné válce s Hamásem. Zajatci jsou podle Kalhousové pro teroristy nejsilnější kartou a dokonce si myslí, že teroristická organizace v Gaze ani nepředpokládala, že se ji bude snažit Izrael tak tvrdě zlikvidovat.

Podle expertky není výhled na řešení konfliktu nijak růžový a stejně tak vidí i budoucnost Pásma Gazy. "Nebude to mít jednoduché ani po válce, protože pokud nepřijde vedení, které naváže na nějaký modus vivendi s Izraelem, může tohle být jen jedna válka v kole mnoha válek," myslí si Kalhousová o současné situaci.

Mimo jiné tvrdí, že konečným cílem Izraele je se od Gazy odstřihnout a předat správu nad územím někomu jinému. Je ale otázkou komu. "Určitě by musely hrát velmi důležitou roli arabské země jako Egypt nebo Katar. A rozhodně by se toho musely zúčastnit Spojené státy americké," tvrdí Kalhousová, podle které se území neobejde bez následného plánu obnovy. "A jsou to hlavně Evropané a Američané, kteří ten účet zaplatí," myslí si expertka.

Kalhousová v rozhovoru mluví také o tom, že je otázkou, kolik Palestinců v současné situaci vidí jako řešení konfliktu vznik samostatného palestinského státu.

"Hamásu nešlo o samostatný stát - nešel vyjednávat změnu hranic, Hamás šel zlikvidovat Izrael a Izraelce a to je jeho cílem," říká analytička k tomu, že se i na propalestinských demonstracích po celém světě objevují hesla volající po likvidaci Izraele. "A to je to, co Židé na celém světě slyší," uzavírá expertka.

