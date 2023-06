Tlumočí hollywoodským hvězdám ve Varech: Banderas mi pomohl v nepříjemné situaci

"Když se mi to stalo poprvé, tak mě to trošku zaskočilo. Najednou nevíte, jak máte reagovat, ale v zásadě pokračujete v tom, co děláte, a dál tlumočíte," popisuje tlumočnice Helena Koutná, jaké to je, když ji některá světová hvězda obejme nebo políbí. Hollywoodským hercům na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech překládá přes dvacet let. Jeho 57. ročník startuje v pátek.

17:36 Spotlight Aktuálně.cz - Helena Koutná | Video: Jakub Zuzánek

Antonio Banderas, Ethan Hawke, Benicio del Toro nebo Geoffrey Rush. To je jen část filmových hvězd, ke kterým se Helena Koutná dostala asi nejblíže z Čechů. Jako tlumočnice se na chvíli stala jejich hlasem na karlovarském filmovém festivalu a letos bude k ruce například filmovému Gladiátorovi Russellu Croweovi. "Určitě jemu, ale také Patricii Clarkson, která je letos členkou poroty," prozrazuje Koutná. Překladatelka a tlumočnice v rozhovoru prozrazuje, která z karlovarských hvězd ji zatím nejvíce potěšila. "Banderas mě překvapil tím, že velice rychle zareagoval na situaci, která bývá pro tlumočníka dost nepříjemná," popisuje s tím, jak jsou hvězdy zvyklé, když domluví, odstoupit od mikrofonu a tím nechají tlumočníka napospas divákům. "On si to uvědomil a přišel zpátky," vzpomíná Koutná a dodává, že zatím se všemi herci a herečkami, se kterými se v rámci festivalu setkala, byla velmi příjemná spolupráce. A stane se jí někdy, že by měla problém něco přeložit? "Třeba některé slovní hříčky nebo některá přísloví. A to souvisí i s tím, že v různých zemích lidé nejenom mluví různými jazyky, ale mají i jinou mentalitu a dívají se na svět trošičku jinak, takže i některé věci jinak pojmenovávají," popisuje překladatelka a přiznává, že občas trochu hůře rozumí skotským nebo irským řečníkům, ale bojuje i s přízvukem některých Američanů. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!