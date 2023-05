"Česku hrozí pád z útesu." Ekonomka varuje před hloupými škrty i vykrmeným státem

"Bude velmi těžké najít hned teď chytré úspory v řádu 70 miliard korun. Myslím si, že budeme rádi, když to bude alespoň polovina té částky," říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská o vládním konsolidačním balíčku. "Měli bychom se soustředit na stranu výdajů, ale vzhledem ke stavu veřejných rozpočtů a vzhledem k tomu, kam až jsme se dostali, nebude možné se vyhnout ani straně příjmů."

Čechy drtí inflace a mnozí z nich musí šetřit i na základních věcech. Vláda se rovněž chystá škrtat. Stát si můžeme představit jako vykrmeného otesánka. Je třeba ho rozhýbat, zeštíhlit a předepsat mu dlouhodobou a udržitelnou odtučňovací kůru," říká Horská s tím, že Česko utrácí mnohem více, než získává na příjmech.

"Pomyslné nůžky mezi příjmy a výdaji zůstaly výrazně rozevřené od covidové pandemie. A jak to bývá, když něco vykrmíte, tak se horko těžko zvyká na menší porce," doplňuje ekonomka.

Zatím to vypadá, že největší změnou, kterou připravuje ministr financí Zbyněk Stanjura, bude změna sazeb DPH. "Musím říct, že je odvahou, že se do toho ministerstvo financí pouští. Mnoho ekonomů říkalo už dlouhá léta, že právě v systému DPH máme docela velký nepořádek," vysvětluje expertka.

Upozorňuje ale, že změně by měla předcházet precizní analýza: "Osobně bych sesypala všechny položky na jednu hromádku a opravdu na základě poctivé analýzy řekla - ano, tohle to je sociálně citlivá položka, ta patří do snížené sazby."

A jak Helena Horská vnímá kritiku Raiffeisenbank, že její většinový rakouský akcionář stále provozuje jednu ze svých dceřiných bank v Rusku? "Zvenku to vypadá velmi jednoduše, ale ta skupina tam také zaměstnává tisíce lidí, a kdyby je propustili, tak část mužské populace prostě odejde na frontu. Takže tam jde i o společenskou odpovědnost. Vlastníci navíc mají zodpovědnost i vůči svým akcionářům," dodává Horská s tím, že jí osobně situace vadí a byla by pro odchod banky z Ruska.

