Ekonomka Horská: Přežili jsme dokonalou bouři, ale stát se teď chová jako narkoman

“To, čím jsme si prošli, byla dokonalá bouře. Bouřka, vítr i hurikán, všechno se sešlo v jeden blbý okamžik. To myslím, že krásně popisuje situaci, čím si svět, ale hlavně Česká republika, prošly,” hodnotí poslední roky ekonomka Helena Horská při debatě 100 dní Spotlightu. Nejen lidé, ale i stát se podle ní dostal do složité situace. Jak na ni reagují politici dnes, ale podle Horské není ideální.

"Místo toho, aby stát řekl: hele, musíme se připravit na další krizi, musíme si vytvářet polštáře, tak pořád slýcháme od politiků, že není tak špatně, že se můžeme klidně dál zadlužovat a můžeme dál všem rovně rozdávat. A přitom se tady zapomíná na lidi, kteří si pomoci nemohou," kritizuje Horská taktiku politiků, že pro stát je jednodušší pomáhat všem, aby si nikdo nestěžoval, ale tím vlastně nepomáhá nikomu.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka Národní ekonomické rady vlády přirovnává politiky k dětem, kterým jdou informace jedním uchem tam a druhým ven.

"Občas si připadám jako před zdí nářků. Naříkám a říkám: musíme s tím něco udělat, musíme lépe cílit pomoc. Oni to sice poslouchají, ale praxe zaostává za tím, co experti různého zaměření radí. Chybí tam akce," popisuje, jak to s předáváním rad politické reprezentaci občas dopadá.

A jak Helena Horská vnímá vládní konsolidační balíček? "Je to jeden z prvních medikamentů, kterým jsme tomu velmi nemocnému pacientovi pomohli, ale on stále trpí velmi vysokou horečkou," popisuje Horská.

Čím později léčení státních financí přijde, tím agresivnější bude a tím víc to bude bolet, varuje také expertka. "Ta realita nám expertům dává za pravdu, že je potřeba hodně prudce dupnout na brzdu," dodává.

