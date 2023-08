"Bude to dobrý, říkala jsem si. Pak máma umřela." Adamczyková otevřeně o smrti rodičů

"Jsem dobrá v zapomínání nepříjemných situací a bolestí. Nedávno mi manžel řekl, že je super, že teď můžu chodit, když jsem ještě před rokem jezdila na vozíku. Díky němu si uvědomuju věci, které nejsou samozřejmé," říká snowboardistka Eva Adamczyková o svých zkušenostech s těžkými zraněními. Když si zlomila oba kotníky, bála se, že už nikdy nebude jezdit. "Bylo to strašné," vzpomíná.

"Pamatuju si ten pocit vděčnosti na startu před finálovou jízdou, kdy jsem se musela jen usmívat a říkat si: To je prostě skvělý, že tady fakt můžu stát," popisuje Eva Adamczyková svůj start na mistrovství světa po tom, co se vyléčila ze zlomenin obou kotníků.

Úraz prodělala v roce 2021, dnes už nejen naplno trénuje a soutěží, ale dokonce se chystá i jako tanečnice utkat s ostatními známými osobnostmi v televizní taneční soutěži StarDance. "Na snowboardu se přizpůsobujete profilu trati, tady hudbě. Je důležité, aby člověk ten rytmus cítil," prozrazuje, co má tanec s jízdou na "prkně" společného.

Adamczyková, kterou fanoušci znají i pod příjmením Samková, v rozhovoru hovoří také o tom, jak na zimní sporty dopadá současná klimatická změna. Viditelným problémem je nejen nedostatek sněhu, který ovlivňuje kvalitu drah. Například v Norsku dokonce kvůli environmentálním dopadům zakázali používání vosků s fluorem, které jsou pro sportovce důležitým doplňkem.

A dopady krize vnímá sportovkyně i sama na sobě. "Ještě před pár lety jsem měla environmentální splín. To máte pocit, že je všechno úplně zbytečné. Musela jsem si ale najít způsob, jak se s ním vyrovnat a říct si, že když už jsem se narodila a ten život tady žiju, musím si ho i nějak užít," vysvětluje v rozhovoru.

Olympijská vítězka otevřeně promlouvá také o úmrtí rodičů, se kterým se musela v mladém věku vyrovnat. "Co já vnímám tady v Evropě, nebo asi spíš v České republice, je, že o tom nechceme mluvit. Že to není hezká věc, že to nepatří do každodenního života. Mně o tom mluvit ale hrozně pomáhá," říká k tomu, co ji tragická životní zkušenost naučila. "Samozřejmě jsou situace, kdy je mi to líto, ale je to součástí mého života," doplňuje s tím, že by byla ráda, kdyby téma umírání přestalo být ve společnosti tabu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.