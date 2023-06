K čemu by Češkám byla prezidentka? Jejich postavení tohle nezlepší, říká Druhá směna

“Spravedlnost v kuchyni a v celé společnosti je jedna věc. Často se bavíme o tom, že je to špatně někde jinde: v Polsku nebo Jižní Americe. Je ale potřeba vnášet kriticky pohled na to, jak se máme tady,” říká jedna ze zakladatelek feministického magazínu Druhá směna Maja Vusilović. Je česká společnost spravedlivá? “Máme k tomu daleko,” dodává spoluzakladatelka Eliška Koldová.

"Je třeba si uvědomit, že feministický vývoj není nikdy lineární. Vždycky se můžeme vrátit zpátky. Když se podíváme, tak se všude po světě v současnosti poměrně znatelně omezují reprodukční práva. To není tak, že my jsme teďka vybojovali právo na přístup k interrupci a to už nám nikdy nikdo nevezme. Bylo by to krásné, ale takhle to nefunguje," říká v rozhovoru Koldová.

Podle Vusilović je důležité uvědomit si, že feminismus není jen o ženách. "Nevztahujeme ho jen na ně. Není téma, které by nebylo feministické."

To, že se lidé ve veřejném prostoru navzájem kritizují a porovnávají své pozice, a to i v rámci feminismu, je podle autorek Druhé směny správně. "Jak jinak se máme posunovat dál, než když si třeba řekneme: 'dneska ses strašně povyšovala'. Myslím si, že je důležité se kritizovat navzájem, protože jinak se k ničemu nedostaneme," komentuje Vusilović. Koldová dodává, že když debatuje nad tím, co komu je a není příjemné, kultivujeme tím společnost.

A jak vnímají zakladatelky magazínu Druhá směna, že se někdejší kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová odmítla prohlásit za feministku? "Nejde ani tak o to slovo, jako o to, jestli vnímá jenom svoje vlastní postavení nebo i postavení jiných žen. Má určitě historii, kdy se snažila nějaké feministické principy do politiky přinášet. Zároveň v rámci kampaně vyzdvihovala především to, že pro české ženy udělá hodně už tím, že bude potenciálně první ženská prezidentka. Ale tak to úplně není, tím se v jejich životních poměrech nic nezmění," dodává Koldová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.