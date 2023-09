„To bych udělal okamžitě.“ Ekonom radí, co s penězi navíc. Ještě nedávno to nešlo

Lidé mají v době vysoké inflace přirozenou potřebu chránit své úspory. Doléhá na ně stres, obávají se o své peníze. A to je přesně chvíle, kdy toho využívají podvodníci. Pokud chtějí lidé investovat, nesmí věřit na zázraky. Ty v tomto odvětví vždy smrdí, varuje ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Dominik Stroukal.

A navrhuje se vrátit úplně zpět, k "babským radám" typu víc hlav ví víc či ráno, moudřejší večera. "Člověk často podlehne nějakým nesmyslům ve chvíli, kdy je napumpovaný hormony, myslí si, že našel nějaký zlatý důl, protože na internetu viděl reklamu. Lepší je se poradit a vyspat se na to. Standardní investiční příležitosti člověku neutečou. Jakmile někdo tvrdí, že za patnáct minut již mít šanci nebude, tak to smrdí," popisuje.

Pokud má domácnost dostatečné příjmy i rezervu, po níž může člověk sáhnout rychle při nenadálých výdajích - a mluví se o třech až šesti měsíčních platech, radí Stroukal investovat diverzifikovaně, čili rozložit peníze do více možností, kdyby se nějaké nedařilo.

Rizikovější investice, které ale na druhou stranu mohou více vydělat, by v případě průměrné domácnosti držel ve výrazné menšině, v řádu jednotek procent z investované sumy.

Stroukal upozorňuje, že v současnosti nedává smysl držet peníze pod polštářem, což je dnes definice i pro běžný účet.

"Okamžitě bych je přesunul na spořicí účet, kde vám banka dá pět, někde i šest procent. To je obrovský rozdíl. Pár let zpátky tohle dokázali dělat lidi, kteří špičkově investovali. A pokud na to máte, investujte. Čím dřív, tím líp. A investuje pravidelně. I kdyby to bylo pár korun, tak to má nekonečnou sílu, protože když to člověk nedělá pravidelně, tak se furt jen rozmýšlí, jestli už je dobrý čas nebo ne," doplňuje Dominik Stroukal.

A doplňuje, že investice mohou mít dnes podobu, kterou si mnozí z nás ani nedokážou představit. A přece dokážou vydělat.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.