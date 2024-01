Meteoroložka o "šíleném" počasí: Škrtneme sandály a bez klimatizace to nepůjde

Bez klimatizace to nepůjde, pylová sezona už bude v podstatě celý rok a budou věci, které budeme muset navždy vyřadit z šatníku. Podle biometeoroložky Dagmar Honsové se klimatická změna možná brzy jasně propíše do toho, jaké extrémy počasí budeme zažívat. A to stále častěji. "My bychom vlastně měli začít žít podle počasí," nabádá s tím, že je nejvyšší čas začít se na novou realitu připravovat.

Spotlight Aktuálně.cz - Dagmar Honsová | Video: Tým Spotlight

"Třeba za dvacet let podle mě úplně škrtneme sandály nebo tričko s krátkým rukávem. Budeme totiž žít v klimatizovaných místnostech, kde budou teploty velmi nízké, a jakmile vyrazíme v sandálech ve venkovním prostoru, budou hrozit spáleniny chodidel nebo nohou, kde se tolik nemažeme," přibližuje Honsová, jak by se mohl v budoucnosti proměnit náš každodenní život. Podle ní bychom se měli před slunečními paprsky důkladněji chránit už dnes - a to nejen v létě. "Své děti se už snažím učit, aby se každé ráno namazaly opalovacím krémem. Za jakékoliv teploty a jakéhokoliv ročního období," říká odbornice. Loňský rok byl v Česku podle meteorologů nejteplejší v historii systematického měření - čili za posledních 63 let . V průměru bylo 9,7 °C a mezi nejteplejší v historii se rok 2023 zařadí i celosvětově. Výrazný nárůst průměrné teploty u nás Honsová vysvětluje i geografickým umístěním České republiky. "Ležíme na severní polokouli a na severní polokouli se otepluje daleko rychleji," popisuje expertka, podle které nás čeká náročný rok i letos. "Hlavně z pohledu vlivu počasí na naši fyzickou a psychickou pohodu, negativního vlivu na naše zdraví, ale i na stres zvířat nebo přírody kolem nás," vysvětluje biometeoroložka a dodává, že pokud jde o vliv počasí na krajinu a člověka, nejvíce ji znervózňuje sucho. "Přiznám se, že ve chvíli, kdy projíždím krajinou, která vypadá nezdravě a je velmi vyschlá, dopadají na mě černé scénáře," říká Honsová, podle které ale není nikdy pozdě na to, aby se lidstvo k situaci postavilo. "Žijeme v obrovské konzumní společnosti, ale myslím si, že i každý jedinec do toho nějakým způsobem může zasáhnout," nabádá k udržitelnému životnímu stylu. A dokáže meteoroložka odhadnout počasí pouhým pohledem z okna? "K tomu se vůbec nedostanu, já to mám vždycky načtené z výstupů numerických modelů, ale pohled z okna před každou předpovědí počasí tam je. Hlavní vždycky je, jak na vás počasí působí," dodává Honsová a prozrazuje, že je pro ni důležité také vyjít ven a klidně i zmoknout, aby počasí pocítila "na vlastní kůži". Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!