Co Putin tají? Prigožin je dost možná mrtvý, wagnerovci jsou podvod, říká analytička

"Wagnerova skupina vznikla, aby vytvořila zmatek ohledně Putinových cílů i plánů ruského ministerstva obrany. A zatím to má skutečně účinek. Teď víme, že některé síly působí v Bělorusku, a myslíme si, že je tam asi pět nebo sedm tisíc wagnerovců. Místo pobytu jejich vůdce Prigožina je ale trochu záhadné," varuje americká novinářka Candace Rondeaux s tím, že je otázka, zda je Prigožin ještě naživu.

"Když nevíme, kde Prigožin skutečně je, pak toho o dalších plánech Wagnerovy skupiny moc nevíme. Ve světle některých prohlášení, která pronesl běloruský prezident Alexandr Lukašenko o možných aktivitách v blízkosti polských hranic, do nichž jsou wagnerovci zapojeni, by nás to mělo znepokojovat," upozorňuje americká expertka na wagnerovce. Podle ní panuje obava, aby polovojenská skupina "nevběhla" do regionu mezi Litvou a Polskem. "A potenciálně tam způsobila nějaké potíže," vysvětluje.

Podle novinářky je překvapivým krokem, jak ruský prezident Vladimír Putin po puči wagnerovců veřejně přiznal, že Kreml vojáky na území Ukrajiny dlouhé měsíce platil. Zároveň ale naznačil, že do té doby Wagnerova skupina působila samostatně, což je podle expertky naprostý nesmysl.

"Putin vytvořil model, podle něhož mohou postupovat další režimy, které se snaží kontrolovat nebo pronikat na území jiných suverénních států, prostřednictvím nedovoleného, nezákonného použití síly. Nyní celý svět vidí, že je to možné. Za posledních zhruba deset let mohla Wagnerova skupina pracovat v podstatě bez jakýchkoliv překážek," přibližuje expertka.

Rondeaux varuje, že se Západ příliš zaměřuje na konkrétní aktéry, kteří jsou s činností polovojenské organizace spojeni. "Ve výsledku je třeba se zaměřit na model, ne osobnosti. Protože model může přetrvat, dokud nebude zpochybněn a omezen," upozorňuje expertka s tím, že nelze zapomínat na to, jaké wagnerovci svojí činností generují Moskvě zisky. "Ať je to praní špinavých peněz, diamantů nebo zlata. Nejdůležitější je to odříznout, protože dokud existuje Wagnerova skupina, bude schopna generovat finanční prostředky pro Moskvu," vysvětluje.

