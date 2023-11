Vyjednávač s teroristy vyvrací známý mýtus: Vlády to říkají, ale nikdy to neplatilo

"Držet hodně rukojmí vám dá hodně síly, ale pak zjistíte, že starat se o všechny je náročné. Hamás skončil s daleko větším počtem rukojmí, než počítal. Takže pro ně není žádný problém nějaké lidi pustit," říká vyjednávač Adam Dolník k výměně zajatců Hamásu za palestinské vězně. Podle něj se teroristé snaží získat čas a zároveň testují svůj vyděračský potenciál. "Celé je to klamání tělem," říká.

"Potřebují vypadat dobře před světem. Mají tam spoustu starých lidí, zraněné a děti, o které je těžké se starat. Tím, že je v tento moment pustí, si uleví," komentuje propouštění izraelských rukojmí Hamásem odborník na terorismus Adam Dolník. Podle něj je šance na propuštění všech rukojmí velká. "Hamás své rukojmí vnímá jako velmi cenné. Chtějí také dokázat, že nejsou Islámský stát, takže pro ně není preferované, aby je zabíjeli," vysvětluje odborník.

"Představa, že se vyjednává s teroristy tak, jak to známe ve filmu nebo jak to reálně probíhá s kriminálními organizacemi, to se tady neděje. Spíš to připomíná vyjednávání vlád na diplomatické úrovni, kdy jsou formální delegace, které se potkávají a jednotlivé otázky probírají," popisuje Dolník, jak vypadá samotné vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem.

Expert také dodává, že věta "s teroristy se nevyjednává" rozhodně neplatí a jde jen o politickou deklaraci. "V praktickém měřítku neznamená vůbec nic, protože vyjednávání není nic jiného než komunikace s nějakým cílem. A ve vašem zájmu je komunikovat s druhou stranu, když drží vaše rukojmí," upozorňuje.

A jak obtížné je pro uneseného vrátit se do normálního života? "Znám lidi, kterým se to podařilo relativně rychle. Jiným to dělá problémy i deset let po únosu. Záleží i na tom, jak to uchopíte a jestli si udržíte jako svou hlavní identitu to, že jste bývalí rukojmí. Když napíšete knížku a budete o tom přednášet dalších několik let, tak si často prožijete totéž znovu," uzavírá expert.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.