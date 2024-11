Šokovalo mě, kam Schillerová dokáže zajít. I na mě lidi nakonec čučí, říká Havlíček

"Že je někdo ministr, neznamená, že si ze sebe nemůže udělat legraci. Neberme proboha politiky a čelní představitele tak strašně vážně," říká o prezentaci ANO na sociálních sítích místopředseda strany Karel Havlíček. Co viděl u Aleny Schillerové, ho podle jeho slov trochu šokovalo. "Ale ona je na to stavěná a baví ji to. I mě překvapilo, kolik lidí na mě jako 'netiktokáře' čučí," dodává.

"S Alenou jezdím celkem často na různé výjezdy a mladí lidé za ní opravdu chodí a říkají: my se na to fakt díváme. Samozřejmě někomu se to líbí víc, někomu méně, ale ona se mezi ty mladé lidi dostala a nepochybně je to jeden z nástrojů, jak 'mlaďochy' oslovit," říká k aktivitě bývalé ministryně financí na sociálních sítích Havlíček.

Nejen skrze tyto aktivity se hnutí ANO chystá dostat znovu do vládních pozic. Havlíček ale připouští, že se hnutí nenechává ukolébat průzkumy a pořád si to musí odpracovat. Jestli bude místopředseda hnutí budoucím premiérem, ale potvrdit nechce.

"Jsem připraven na to, že pokud k tomu bude konstelace, tak mohu být premiérem. Ale my s Andrejem Babišem v tomhle nejsme rivalové a oba si velmi dobře uvědomujeme, že pozice předsedy vlády je do značné míry oběť," vysvětluje představitel ANO.

V rozhovoru také připouští, že v povolební spolupráci pro ANO není žádná strana nepřípustným partnerem. Dokonce přiznává, že pro spojení se na evropské úrovni si umí dobře představit spolupráci třeba s Motoristy. "Jsme realisté a víme, že docílit jednobarevné vlády asi bude nesmírně obtížné. Ale tu ambici mít musíme," věří ve volební výsledek Havlíček.

Místopředseda hnutí ANO se také obrací k situaci, kdy měla sněmovna podle expremiéra Andreje Babiše projednat psychický stav předsedy vlády a ODS Petra Fialy. Zdůvodnil to mimo jiné jeho výroky o srovnání českých platů na úroveň německých během pěti let. "Buď je naprosto ekonomicky nekompetentní, nebo to říká cíleně jakožto lež, anebo není fit," brání Babiše Havlíček.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.