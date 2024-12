Expert: O svátcích se tlačíme do zdvořilostí. Zalžete a riskujte, že někoho naštvete

"Mnoho lidí bude úplně spokojených, pokud budou na Vánoce sami. Třeba učitelé, vrcholní manažeři nebo ti, co pracují s lidmi, budou možná vyloženě šťastní," vysvětluje psycholog Dalibor Špok, že tlak na vánoční setkávání může být naprosto mylný. Podle něj se o svátcích často krmíme falešnou představou o tom, jak by měly vypadat, a nenasloucháme tolik sobě. "A někdo si jde spravit svědomí," říká.

"Berte Vánoce trochu jako model života. Pokud nedokážu v tak banální záležitosti trošku zavzdorovat své tchýni, sestře nebo někomu jinému, kdo tlačí na to, ať se setkáme, a my víme, že to nebude nic kvalitního, tak jak to pak chci realizovat v důležitých věcech svého života," nabádá psycholog, že svátky nejsou nijak výjimečným obdobím, kdy bychom neměli naslouchat svým vlastním potřebám.

Je podle něj naprosto normální jít do risku, že nás nebude někdo mít rád, nebo milosrdně zalhat "To vždycky funguje," myslí si Špok. Ideální variantou je ale samozřejmě naši situaci vysvětlit. "Je to o tom zamyslet se, jak to udělat, abych tomu druhému neublížil, ale také, abych mu to vysvětlil způsobem, který pro něj bude pochopitelný," popisuje psycholog, podle kterého je důležité uvědomit si, že opravdu není naší povinností každého obšťastnit.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou expert také vysvětluje, jak například komunikovat s dětmi, pokud jim rodiče nedokážou zajistit tak bohaté Vánoce, jak třeba vidí u některých svých spolužáků. "Vysvětlíte to úplně stejně, jako jste jim vysvětlila do té doby dalších sto věcí, které byly mnohem důležitější a mnohem nepříjemnější pro jejich život," popisuje psycholog s tím, že je na místě nasadit rodičovského "fištróna". "Když dítěti řeknete: nebudeme mít šest druhů cukroví, ale co kdybychom si místo toho zašli do kina na nějaký nejnovější Disney film, na který se těšíš? Je asi jasné, co vám řekne," dodává Špok.

