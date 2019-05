Soudružsky se podrželi, Zeman porušuje zvyklosti, hodnotí opozice nepřijetí demise

Nepřijetím demise ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) prezident Miloš Zeman porušuje podle sněmovní opozice ústavní zvyklosti. Nikdo nemůže být ministrem proti své vůli, řekl dnes ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Zeman se Staňkovi odmítnutím demise odvděčil za odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, uvedl na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Předseda ODS Petr Fiala na twitteru naznačil, že Staněk nezvládal svůj úřad a ústavní činitelé zase nezvládají Staňkův odchod. Třeba šéf KSČM Vojtěch Filip naopak dnes při schůzce se Zemanem podpořil setrvání Staňka ve funkci.

Staněk už dříve oznámil, že rezignuje ke konci května po kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman ale dnes Staňkovi oznámil, že demisi nepřijal. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka je důvodem to, že Staněk odhalil na ministerstvu kultury ekonomická pochybení, a neměl by být za to trestán. Představitelé opozice s tím nesouhlasí. "Není možné, aby byl někdo ministrem proti své vůli. Máme tady ústavu, a tu je potřeba ctít," reagoval na Zemanovo rozhodnutí šéf lidovců.

"Neodvoláním ministra Staňka prezident Zeman opět porušuje ústavní zvyklosti a očividně se revanšuje za odvolání ředitele Národní galerie," sdělil předseda TOP 09. Podobně se v České televizi vyjádřil poslanec ODS Martin Baxa. "Dění připomíná špatnou operetu. Budí dojem, že se jedná o splátku za odvolání Fajta," uvedl.

Předseda ODS Fiala zkritizoval Zemanův krok i Staňkovo působení v čele ministerstva. "Přeji české kultuře, aby nový ministr zvládl svůj úřad lépe než jeho předchůdce a lépe, než ústavní činitelé zvládají jeho odchod," napsal na twitteru. "Soudružsky se podrželi. Že ministr Staněk rozvrací resort kultury, je nekompetentní, nemá základní znalosti o svém resortu, prezidentovi nevadí," uvedl na twitteru lidovecký poslanec Marian Jurečka.

Předseda ČSSD Jan Hamáček po oznámení nepřijetí demise sdělil, že požádá ve středu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka. Místo něj by se měl podle Hamáčka novým ministrem kultury stát místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Staňkův možný nástupce ale není podle opozice nejlepší volbou. "Pokud tady panuje představa, že schopný starosta je přesně ta kompetence k řízení ministerstva, tak já o tom mám silnou pochybnost. Resort je v situaci, kdy potřebuje stabilizaci a potřebuje člověka, který je kompetentní v oblasti kultury a bude schopen komunikovat v rámci kulturní obce," řekl předseda lidovců Výborný.

"Staněk může být nahrazen někým, u koho si nemůžeme být jistí, jak se ke kultuře postaví," řekl ČT Baxa k návrhu vystřídat Staňka Šmardou. "Nenaplňuje se, že by resort měl řídit člověk, který je problému znalý," dodal.