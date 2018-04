Exnáměstek Šiška vydíral firmu OKsystem, rozhodl napotřetí soud. Trest mu ale neuložil

před 27 minutami

Pražský městský soud se případem zabýval už potřetí. Napoprvé uložil Šiškovi šest let vězení, napodruhé mu trest o rok zvýšil. Rozsudek pokaždé zrušil odvolací senát.

Praha - Soud v pátek i napotřetí uznal bývalého prvního náměstka ministerstva práce Vladimíra Šišku vinným z vydírání firmy OKsystem a ze zneužití pravomoci. Od jeho dalšího potrestání však upustil, protože muž si odpykává čtyřletý trest za zmanipulování IT zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek. Verdikt není pravomocný. Šiška, kvůli jehož stíhání rezignoval v roce 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09), vinu odmítá.

"Připomeňme, že skutek se stal v první polovině roku 2012. To je poměrně dlouhá doba a mezitím byl pan Šiška odsouzen. Máme za to, že trest ve výměře čtyř let, který mu byl uložen, je dostačující," konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Petr Novák. Šiška k hlavnímu líčení nepřišel, z pankrácké věznice předem poslal omluvenku.

Softwarová společnost OKsystem pro ministerstvo dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions. OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad.

Šiška a tehdejší ředitel ministerského IT odboru Milan Hojer, který je stíhaný odděleně, pak podle rozsudku opakovaně při schůzkách s jednatelem OKsystemu podmiňovali získání jiné zakázky v hodnotě nejméně 100 milionů korun tím, že firma svou námitku stáhne. V opačném případě zakázku získat neměla, ačkoliv k ní už zahájila přípravné práce.

"Rozhodně z toho ale nevyplývá, že by pan Šiška jednal v úmyslu získat pro sebe nějaký majetkový prospěch. Nemáme pocit, že by to byl člověk, kterého by si na ministerstvu práce nemuseli vážit," podotkl Novák. Zároveň však poznamenal, že na Šišku "se valí další problémy v podobě stíhání".

Pražský městský soud se případem zabýval už potřetí. Napoprvé uložil Šiškovi šest let vězení, napodruhé mu trest o rok zvýšil. Rozsudek pokaždé zrušil odvolací senát - naposledy kvůli tomu, aby soud podrobněji zkoumal, zda firmě OKsystem vznikla v souvislosti s nepřidělením zakázky škoda a v jaké výši.

Právě určení škody bylo klíčové pro výši případného trestu. Obžaloba tvrdila, že Šiška způsobil "škodu velkého rozsahu", za což by mu hrozilo pět až 12 let vězení. Podle dnešního rozhodnutí soudu se to ale neprokázalo, soudce navíc OKsystem zkritizoval za "absolutní nespolupráci" při vyhotovování nového znaleckého posudku. Šiška tak mohl dostat maximálně pět let odnětí svobody za zneužití pravomoci, případně nanejvýš čtyři roky za vydírání.

Státní zástupkyně pro muže požadovala pět až sedm let vězení a také pětiletý zákaz výkonu funkcí v orgánech veřejné moci. Ponechala si lhůtu pro podání případného odvolání, stejný postup dnes zvolili i Šiškovi obhájci.

Šiška čelil ještě další obžalobě, a to v kauze údajného pokusu o zmanipulování miliardové zakázky ve prospěch firmy IBM. Justice ho však letos v tomto ohledu pravomocně zprostila viny.