Soud potvrdil bývalému premiérovi Nečasovi trest za lživou výpověď

Bývalý předseda vlády Petr Nečas (ODS) dvakrát křivě svědčil u soudu ve prospěch své manželky Jany (dříve Nagyové). Ve čtvrtek se na tom shodl odvolací soudní senát, který Nečasovi potvrdil roční podmíněný trest a peněžitý trest ve výši 100 tisíc korun.

Nečas se tak stal prvním pravomocně odsouzeným někdejším premiérem České republiky v trestní kauze. Lživě vypovídal v případu zneužití Vojenského zpravodajství, který v roce 2013 přispěl k pádu jeho vlády. Nečas trvá na tom, že hovořil pravdu.

Předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Veronika Čeplová poukázala na to, že Nečas měl u soudu v kauze Vojenského zpravodajství možnost odmítnout výpověď vůči blízké osobě, což neučinil. Zároveň byl řádně poučen o tom, že v takovém případě musí mluvit pravdu.

K čtvrtečnímu odvolacímu zasedání předvolala soudkyně na návrh obhajoby jak Nečasovou, tak i odsouzené zpravodajce Milana Kovandu a Ondreje Páleníka, všichni ale využili svého práva nevypovídat.

Nečasova někdejší milenka a šéfka jeho kabinetu Nagyová nezákonně nařídila zpravodajcům, aby sledovali premiérovu první manželku Radku a také dva zaměstnance úřadu vlády. Na základě Nečasových výpovědí z let 2015 a 2017 soud nejprve ženu opakovaně osvobodil. Nakonec ji justice potrestala nejpřísnějším možným podmíněným trestem a maximálním - tedy desetiletým - zákazem činnosti ve vedoucích funkcích státní správy. Bývalý prezident Miloš Zeman Nečasové před koncem svého mandátu udělil milost: prominul jí zbytek zkušební doby.

Nečas tvrdí, že požádal Nagyovou, aby mu zprostředkovala pomoc zpravodajců, protože cítil obavu o své bezpečí. Soudy ale dospěly k názoru, že iniciátorkou sledování byla výlučně Nagyová, která chtěla získané informace zneužít k osobnímu prospěchu. Čeplová podotkla, že pokud by Nečas skutečně pociťoval obavy o bezpečí sebe a své rodiny, mohl se obrátit na tehdejšího ministra obrany Alexandra Vondru. "To, co tvrdil obžalovaný Nečas - že Saša Vondra neměl čas - vyvrátil sám Vondra v pozici svědka," poznamenala. "Pan doktor Nečas je velice inteligentní osoba znalá poměrů - věděl, že pokud by na ministra obrany vznesl požadavek, ten by to zadal Vojenskému zpravodajství," doplnila.

U Obvodního soudu pro Prahu 1 čelí Nečas s manželkou ještě další obžalobě, a to v případu údajného podplacení poslanců ODS.