před 41 minutami

Soud poslal do vazby Iráčana Amura Rahíma Mahmúda Mahmúda podezřelého z terorismu, kterého ve středu zadržela policie na pražském letišti. Muž souhlasí se svým předáním do Rakouska, a lze tedy předpokládat, že bude eskortován do této země v nejbližších dnech. O uvalení vazby na zadrženou ženu soud teprve rozhoduje. Dvojice podle rakouského zatykače spolupracovala s dalším Iráčanem, jenž je podezřelý ze dvou útoků na vlaky v Německu. Muž byl na začátku týdne dopaden v Rakousku, které ho ve čtvrtek rovněž poslalo do vazby.