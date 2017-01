Sobotka: Podporu prezidentského kandidáta oznámíme v březnu, se Zemanem to nemá nic společného

před 27 minutami

O tom, koho podpoří ČSSD jako kandidáta v prezidentských volbách, rozhodne strana až na březnovém sjezdu, oznámil předseda strany Bohuslav Sobotka. Že je datum shodné s dnem, kdy má případnou kandidaturu oznámit Miloš Zeman, je podle něj náhoda. Na nadcházejícím sjezdu se tak chce zaměřit hlavně na přípravu na říjnové sněmovní volby. O vypsání referenda rozhodne až zasedání širšího vedení strany po sjezdu.

Praha - S vnitrostranickým referendem o podpoře prezidentského kandidáta počítá předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka do konce letošního pololetí. Březnový sjezd strany téma řešit nebude a nerezonuje ani na krajských konferencích, řekl premiér a zdůraznil, že hlavním cílem brněnského sjezdu bude příprava strany na říjnové sněmovní volby. O vypsání referenda rozhodne až zasedání širšího vedení strany po sjezdu.

Za shodu náhod označil Sobotka rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana oznámit svou možnou opakovanou kandidaturu v den zahájení sjezdu své bývalé strany.

Sobotka předpokládá, že návrh otázky pro hlasování ve vnitrostranickém referendu připraví předsednictvo ČSSD. Pokud zůstane jako nejjednodušší možná, zahrne kandidáty, kteří do té doby seriózně oznámí svou kandidaturu. "Nechci vylučovat názory v sociální demokracii, které se mohou objevit, že bychom měli někoho navrhnout sami nebo že bychom měli někoho oslovit," uvedl na druhou stranu premiér. Zopakoval, že prezidentská debata v ČSSD neběží, prostor na ni bude po sjezdu.

Zeman byl do funkce zvolen na začátku roku 2013, pětileté období mu vyprší v březnu 2018. Lidé z jeho okolí v uplynulých měsících vyjadřovali přesvědčení, že se Zeman rozhodne mandát obhájit. Zeman ČSSD opustil v roce 2007 kvůli sporům s tehdejším předsedou Jiřím Paroubkem, mezi současnými sociálními demokraty má výrazné zastánce i odpůrce, což stranu štěpí. Spekuluje se o tom, zda by se ČSSD vyplatilo ho podpořit v případné cestě za znovuzvolením, a to kvůli možnému spojenectví Zemana s předsedou ANO Andrejem Babišem.

Kvůli souběhu dvou kampaní podle Sobotky letos možná "trochu vznikne komunikační zmatek". "Jak se budou ty věci prolínat a jednotliví kandidáti se budou vyjadřovat ke všemu možnému, bude to asi náročnější pro každého z nás voličů, abychom se v tom dokázali zorientovat, a bude to náročnější i pro politické strany, aby dokázaly srozumitelně formulovat svá sdělení," míní.

autor: ČTK