Chránit jen staré a nemocné? Iluze, říká epidemiolog a popisuje hrozbu pro třetí vlnu

Tak vysoká čísla nakažených byla naprosto předvídatelná. Nemyslím si, že jsme si virus přivezli v létě ze zahraničí, virus zkrátka nezmizel a nebylo dobré rozvolňovat opatření příliš rychle a všechna. Do budoucna je potřeba jiný přístup, a to omezovat akce s velkým počtem lidí, kde dochází k masivnímu přenosu viru, říká pro Aktuálně.cz hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Podle Smejkala není možné před nákazou chránit jen rizikové skupiny obyvatel. "Jde o to, že ve chvíli, když se virus rozšíří mezi přenašeče, což jsou většinou mladší skupiny lidí, tak pak je iluzí se domnívat, že rizikové skupiny ochráníte," vysvětluje Smejkal.

Až bude epidemie pod kontrolou, je podle něj nutné naopak směřovat opatření především na události, kdy dochází k masivnímu a rychlému přenosu viru. Pod takovými akcemi se rozumí velká setkání lidí, kde by se případně mohl objevit přenašeč. "Ve chvíli, kdy budeme rozvolňovat, tak je stále nutné myslet na to, že existují tyto rizikové situace," říká Smejkal. "Je to důležitější než hledat rizikové osoby a těm říkat něco jiného než ostatním," dodává.

