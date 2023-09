U policie skončil muž, který velel zásahu na CzechTeku. Naposledy řídil sbor v Ústí

Podle zjištění Aktuálně.cz se rozhodl odejít ze služby policista, který vešel v širší známost veřejnosti rozporuplným zákrokem policie proti účastníkům festivalu techno hudby CzechTek roku 2005. Zásahu těžkooděnců tehdy velel. Později se ve sboru vypracoval na vyšší manažerská místa, naposledy byl ředitelem krajské policie v Ústí nad Labem. Ve službě končí 30. září.

Plukovník Jaromír Kníže byl v letech 2004 až 2008 ředitelem okresní policie v Tachově. Právě v obvodu tohoto města se u obce Mlýnec konal v červenci 2005 festival CzechTek. Přestože měli pořadatelé pozemek na akci pronajatý, zasahovala zčásti i do parcel, jejichž majitelé souhlas nedali. Zákrok policie s cílem festival ukončit vyústil ve střet s účastníky. Postup řídil právě Kníže.

O pět let později z okresu povýšil, tehdejší policejní prezident Oldřich Martinů ho vybral jako nového šéfa krajské policie v Plzni. Kníže měl ve výběrovém řízení jednoho soupeře. Ve funkci vydržel pět let. Na podzim 2015 ho nástupce Martinů, policejní prezident Tomáš Tuhý, poslal na jinou štaci. Kníže převzal velení krajské policie v Ústí nad Labem.

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, působení v Ústí se stalo pro Knížete poslední služební zastávkou v životě. Ze sboru se rozhodl odejít. Ve druhé půli srpna poslal nejvyššímu představenému české policie Martinu Vondráškovi dopis, v němž ho žádá u ukončení služebního poměru. Kníže uniformu definitivně odloží tento měsíc.

"Mohu potvrdit, že pan ředitel Kníže skutečně požádal o ukončení služebního poměru ke konci září, přičemž policejní prezident jeho žádost akceptoval," komentoval zjištění Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. O odchodu Knížete do penze se podle informací redakce ve sboru mluvilo už několik měsíců.

Letos čtyřiašedesátiletý plukovník mohl sloužit ještě rok, jeho konec lze proto hodnotit jako předčasný. Co ho k rozhodnutí po 39 letech opustit řady policie vedlo, není jasné. Aktuálně.cz poslalo dotazy na tiskové oddělení ústeckého krajského ředitelství, zpátky se ozval sám Kníže. Vysvětlení nenabídl.

"Na vaši otázku nemůže odpovědět mluvčí, ale pouze já osobně. Pokud si spolu ujasníme důvody vašeho dotazu, mohu vám být k dispozici," odepsal ředitel. Autor tohoto textu svůj zájem vysvětlil, Kníže přislíbil vysvětlení následující den. Když se ho redaktor snažil opakovaně zastihnout, nebral telefon.

Policie v Ústeckém kraji ve srovnání s ostatními regiony patří dlouhodobě k nejvýkonnějším v zemi, v objasněnosti případů je na špici. Vzhledem k množství trestné činnosti a počtu policistů je i jednou z nejvytíženějších. Zmíněný trend platil i v době ředitelování Knížete, který díky téměř osmi letům ve funkci patří do horní půli nejdéle sloužících krajských šéfů.

Do sboru nastoupil Kníže v roce 1984 ve svých 25 letech, začínal v pořádkové službě v Kdyni na Domažlicku. Roku 1990 se stal vyšetřovatelem v Domažlicích, za pět let domažlický okresní úřad vyšetřování řídil. V roce 2004 nastoupil Kníže do Tachova, kde další čtyři léta vedl celou okresní policii.

"Někteří hodnotili zásah kriticky, aniž by byli přítomni na místě, a to na základě různých zpráv, ne vždy relevantních. Ale na druhou stranu, pokud si vezmete některé místní obyvatele, zástupce samosprávy a další, tak ti zákrok v podstatě hodnotili kladně. Ale nikdy nic není černobílé," komentoval Kníže zmíněný zákrok na CzechTeku, kterému jako okresní ředitel velel.

Senát, část opozice či bývalý prezident Václav Havel policejní zásah proti účastníkům akce, kterých bylo zhruba pět tisíc, kritizovali jako nepřiměřený. Někteří tanečníci se policii bránili, případně na ni útočili zpět, což vyústilo v desítky zraněných na obou stranách. Tehdejší inspekce ministerstva vnitra žádného policistu neobvinila. Naopak jeden účastník festivalu dostal podmínku.