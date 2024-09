Školy v Česku druhý den po sobě čelí výhrůžným zprávám

Některé školy v Česku ve středu znovu dostaly e-mail vyhrožující jim výbuchem. Výhrůžka se týká více druhů škol, nikoliv pouze základních. Podle prozatímních informací jich je zhruba čtyři sta padesát. V úterý dostaly stovky škol v celém Česku oznámení, jehož autor hrozil, že jsou zaminované.

Policie v úterý večer uvedla, že na sociálních sítích koluje podobné prohlášení. Výhrůžka by měla být tentokrát orientovaná na všechny typy škol, nikoliv pouze na základní, a to na středu. "Školy nám začínají tuto skutečnost potvrzovat a stejně jako v úterý i ve středu přijmeme opatření, která budou co nejméně zasahovat do běžného výukového režimu," napsali dnes ráno policisté na síti X.

Pisatel hrozí školám výbuchem v určitý čas, uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík, konkrétní čas ale neupřesnil. E-mail obdrželo podle prozatímních informací přibližně čtyři sta padesát škol, uvedla policie ve čtvrt na jedenáct dopoledne. Ve středu půl hodiny před polednem Moravčík řekl, že nemá informace o žádném incidentu souvisejícím s výhrůžkou.

Ve spolupráci s ministerstvem školství se policie snaží školy uklidňovat, že relevance hrozby není vysoká. "Naším úkolem v tuto chvíli je především pátrat po pachateli," sdělila policie. Celkem je v Česku podle údajů ministerstva školství více než čtyři tisíce základních škol, zhruba pět a půl tisíce mateřských škol a přes třináct set středních škol.

Ministerstvo školství je kvůli výhrůžkám ve spojení s policií. Seznam škol, které obdržely výhrůžný e-mail, ale nemá, řekla ve středu hodinu před polednem mluvčí úřadu Tereza Fojtová. Ministerstvo školám doporučuje, aby byly v kontaktu s policisty a řídily se jejich pokyny a doporučeními.

Jen v Praze policie dnes zatím evidovala více než stovku oznámení o obdržení výhrůžky, řekla před desátou hodinou dopoledne policejní mluvčí Eva Kropáčová. V hlavním městě je podle Českého statistického úřadu téměř tři sta základních škol, skoro dvě stě středních a více jak čtyři sta čtyřicet mateřských škol. V úterý podle dřívějších informací dostalo výhrůžný dopis zhruba pět set pražských škol. Některé školy pak rodiče informovaly, že ukončily vyučování či družinu dříve. Jiné přesunuly aktivity mimo školní budovu či jinak upravily standardní režim.

Mluvčí policejního prezidia ve středu ráno řekl, že aktuální výhrůžka se týká nejenom základních škol. Potvrdil i platnost úterního sdělení policie, že se výhrůžka zatím nezdá relevantní.

Na objasnění případu se podílí mimo jiné Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Čeští kriminalisté spolupracují rovněž se svými slovenskými kolegy, kteří řeší podobné výhrůžky školám. Výhrůžky slovenská policie vyšetřuje jako teroristický útok, za který viníkovi v případě odhalení a prokázání viny hrozí až doživotí.

Mohlo by vás zajímat: Výhrůžný telefonát o bombovém útoku v OC Nový Smíchov (30. 8. 2018)