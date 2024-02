Ředitelé brojí proti škrtům na uklízečky. Bojí se, že je budou platit z peněz učitelů

Ředitelé škol jsou rozladění ze škrtů, které jim minulý týden přišly od ministerstva. Počítají se zrušením několika tisíc pracovních míst pro nepedagogy. Školám hrozí, že budou muset propouštět například uklízečky. O místech pro nepedagogické pracovníky nyní jedná vládní koalice, která by peníze na ně mohla vzít z odměn pro učitele.

Na Základní škole v Bystřici mají podle rozpisu ministerstva přijít o jeden a půl úvazku na uklízečku. "Musela bych jednu až dvě uklízečky propustit. Dnes jich mám pět. Jenže členitou budovu školy o 400 žácích se spoustou schodišť není možné ve třech lidech uklidit," popisuje ředitelka školy Jana Servusová. Kromě uklízeček patří mezi nepedagogy i kuchařky či administrativní nebo IT zaměstnanci škol.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) uvedl, že škrtl z rozpočtu na regionální školství necelých 7500 tabulkových míst nepedagogických pracovníků, která jsou neobsazená. Stát ale posílá školám peníze na zaměstnance bez ohledu na to, zda jsou místa obsazená, nebo ne. Pokud má tedy škola méně obsazených míst, ředitelé běžně doplácí za ně ušetřené peníze stávajícím zaměstnancům, na které nemají dostatek financí.

Podle ředitelů ministerstvo vědělo dopředu, že se změny dotknou i obsazených pozic. "Byl to přece i důvod loňské stávky, ministra na to asociace upozorňovaly. Stejně tak i na to, že rozpočty chodí zpětně a my budeme už mít úvazky rozepsané a vytvořené smlouvy," říká ředitel Základní školy profesora Švejcara v Praze Ondřej Lněnička. Ministerstvo poslalo ředitelům rozpis míst na pracovníky začátkem února, ale rozpočet je platný zpětně už od začátku roku. Ředitelé tak nyní zvažují, kde vzít peníze na lidi, s jejich úvazky již počítali.

Rozpis ministerstva není konečný. Ředitelům ještě na začátku března zašlou plán rozpočtu kraje. Z něj se dozví i to, kolik úvazků dostanou na kuchařky ve školní jídelně. Peníze na nepedagogické pracovníky část ředitelů používá právě na doplácení kuchařek. "V tomto roce máme o devět žáků více než v minulém a i tak přijdeme o půl úvazku na nepedagogické pracovníky. Na kuchařku tak bude chybět," podotýká ředitel Základní a mateřské školy Brantice Adam Šimůnek. "Rozpočty kuchařek budou asi podobná hrůza, může to i zastavit kuchyně," domnívá se Servusová.

Ministerstvo není na straně státních škol

"Kdyby se to nepovedlo vyřešit, je to důvod ke stávce. Vytváří to nejistotu v celém systému. Čerpáme opravdu jen to, co nám dá stát, a i to málo nám redukuje. Vypadá to, že ministr a stát nejsou na straně státních škol," stěžuje si ředitel Šimůnek.

Rozpočet škol budou v úterý řešit učitelské asociace s ministrem školství, premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Bek vysvětlil, že o dodatečných penězích pro rozpočet regionálního školství se musí rozhodnout celá koalice. Za Učitelskou platformu se úterního jednání zúčastní i ředitelka Servusová.

Ředitelka byla už na pondělním jednání se zástupci školských odborů a asociací sdružující ředitele škol, kde se podle ní rýsovala dvě možná řešení.

"První by šlo provést poměrně rychle, ministr Bek navrhoval zrušení limitu počtu povolených úvazků u pedagogů či nepedagogů. Abychom neměli už zastropované, kolik lidí můžeme zaměstnávat. Tím pádem bychom chybějící nepedagogy dopláceli z učitelských nadtarifů," popisuje ředitelka. Ředitelé by si tak mohli lépe přerozdělit peníze mezi jednotlivé pozice a čerpat je napříč mezi pedagogy i nepedagogy podle potřeb školy.

Z nadtarifů platí učitelům ředitelé přesčasy či osobní ohodnocení a odměny. Chybějící peníze pro uklízečku by takto mohli doplatit z peněz na odměny učitelům.

Další zvažovanou možností je, že stát nakonec školám dá peníze na neobsazená místa, jejichž tabulkové platy ale využívá na výplaty jiných svých zaměstnanců. Podle ministra Beka by takových míst mohlo být kolem dvou tisíc.

Hřebecký: Bek mluví v mlze, do školství nesehnal dost peněz

Přístup ministerstva kritizuje i programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký. Neschopnost zaplatit nepedagogy podle něj souvisí s tím, že vláda nedostala do školství tolik peněz, jak slibovala. Bek podle něj mlží i ohledně míst pro nepedagogy.

"Říká polopravdy, protože je v kleštích, že na vládě nic nevyjednal. Části ředitelů přišla obálka s rozpočtem a najednou se diví, že tam mají o polovinu méně peněz, než čekali," popisuje Hřebecký.

Školy letos dostanou v průměru zhruba 2500 korun na odměny pro každého učitele navíc, podle Hřebeckého se ale může stát, že je ředitelé nakonec dají nepedagogům, aby dosahovali alespoň na minimální mzdy. To potvrzují i ředitelé. "Nemůžeme mluvit o tom, že se učitelům bude přidávat. Máme spočítáno, že budeme rádi, když se našim učitelům plat v letošním roce nesníží, " říká Servusová.