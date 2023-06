Když řekne ne, bude to znásilnění. Blažek představil dvě varianty nové definice činu

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS představil dva návrhy, jak v zákoně změnit definici trestného činu znásilnění. Buďto bude i nadále vyžadovat prvek násilí, a vznikne trestný čin nesouhlasný styk, nebo bude místo projevu násilí stačit nesouhlas oběti. Od změny si ministr slibuje, že oběti budou znásilnění více nahlašovat a vyslýchání pro ně nebude tak traumatizující.

Vyrazila na party s přáteli. Protože bydlela v jiném městě, nabídl jí jeden z mužů přespání u sebe. Před spaním se svlékla do trička a kalhotek. Muž na ni začal sahat. Ona se rozplakala. Rukou ji znehybnil a pronikl do ní. Žena se rozplakala hodně a on toho nechal. Zůstala do rána, pak odešla.

O několik let později se odhodlala obrátit na policii. "Policisté byli vstřícní, znalecký posudek potvrdil, že nic nezkreslovala. Existovali svědci, kterým se bezprostředně po činu svěřila. Všechny důkazy kromě výpovědi podezřelého potvrzovaly její verzi," popsala příběh klientky advokátka Adéla Hořejší.

Přesto policie případ odložila. Nenaplňoval definici trestného činu znásilnění. Žalobce měl pochybnosti, že při pohlavním styku došlo k násilí a pachatel nemusel vědět, že jedná špatně. Jakmile se žena rozplakala, nechal toho.

Podle současného trestního zákoníku ke znásilnění dochází, když se oběť aktivně brání. Zákon nepočítá s tím, že oběť zamrzne, je paralyzována. Ministerstvo spravedlnosti proto chystá změnu. V úterý ministr Blažek představil návrhy nové definice. Pokud ji schválí parlament a podepíše prezident, připojí se Česko ke 14 zemím Evropy, kde je znásilnění vymezeno absencí souhlasu.

Návrhy jsou dva. První varianta počítá s tím, že definice zůstane stejná jako stávající - tedy bude i nadále vyžadovat prvek násilí - a nově vznikne trestný čin nesouhlasný styk. Týkat se bude situací, kdy sex nebude konsensuální, ale zároveň při něm nedojde k násilí.

Jako druhou variantu ministerstvo navrhuje změnit definici tak, že namísto projevu násilí bude stačit nesouhlas oběti. Pokud by pachatel použil násilí, dopustil by se nového trestného činu sexuální útok.

Co říká zákon o znásilnění teď? § 185 trestního zákoníku říká: (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

"Nečekejme, že když upravíme zákoník, bude potrestáno více pachatelů. Předpokládám ale, že se znásilnění bude více nahlašovat," prohlásil ministr Blažek, který obě varianty projedná se zástupci sněmovních stran poslední červnové úterý. "Očekávám, že se zjednoduší dnešní traumatizující výslechy obětí, které musí všechno do detailů popisovat. Obžaloba ale bude muset prokázat, že se trestný čin stal," dodal ministr.

O výši trestů budou politici ještě debatovat. Nyní je ve vězení za znásilnění 653 lidí, z toho osm žen. Průměrná délka trestu je pět let. Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo analýzu, která ukázala, že 40 procent pachatelů je odsouzeno nepodmíněně. "V Česku se znásilnění netrestá mírně," podotkl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák. Výši trestů by zachoval.

Ministr také chce, aby sexuální trestné činy proti dětem mladším pěti let byly napříště vždy znásilněním, nikoliv mírněji postižitelným pohlavním zneužitím. Dítě tohoto věku bude vždy chápáno jako bezbranné.

Dostat do zákona podmínku souhlasu vítá i šéf kriminální policie Vladimír Lukášek. Znásilnění je pro policisty jedním z nejtěžších trestných činů na dokazování. Pokud oběť řekne, že se stykem nesouhlasila, bude to jednodušší. Přesto budou muset vyšetřovatelé pátrat po tom, zda je to pravda.

"Souhlasíme s jakoukoliv úpravou, která nám pomůže v dokazování. Jestli tomu dobře rozumím, dokazování by se posunulo více na stranu pachatele," uvedl Lukášek na dopolední debatě ke změně definice v Senátu. Za větší problém považuje nedostatek soudních znalců. Na ty oběti čekají půl roku až rok. "Navýšení počtu znalců by obětem pomohlo víc," řekl Lukášek.

Změnu dlouhodobě prosazuje nezisková organizace Konsent. "Naše současná definice vychází ze zastaralého pohledu na znásilnění - oběť musí prokázat, že se aktivně bránila. Moderní přístup ví, že většina obětí nechce, aby se jim to stalo, ale v danou chvíli jsou paralyzovány strachem. Studie ukazují, že 70 procent zamrzne," upozornila Johanna Nejedlová z Konsentu.

Podle organizace znásilnění zažije každá desátá žena a každý třicátý muž. Většinou k němu dochází mezi partnery nebo jinak blízkými lidmi. Až 80 procent obětí pachatele znalo.

Nejedlová se k návrhům ministerstva vyjádří podrobněji, až si je nastuduje. Nelíbí se jí ale, že úřad nepřipravil návrh, který by za znásilnění označil sex bez souhlasu.

