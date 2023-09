Setrvání nebo odchod Blažka z vlády je odpovědností ODS, reaguje na Piráty Rakušan

Setrvání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) ve vládě, nebo naopak jeho odchod, jsou odpovědností vládní ODS. Sdělil to předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. Reagoval tak na pondělní rozhodnutí koaličních Pirátů, kteří požadují po svých poslancích a členech vlády, aby navrhli okamžité Blažkovo odvolání z vlády.

V této věci Piráti také požadovali zjistit stanovisko právě Starostů, s nimiž kandidovali v koalici. Podnětem k hlasování bylo Blažkovo srpnové setkání s proruským lobbistou a poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým.

"Už jsme řekli, že ačkoliv schůzka Pavla Blažka s panem Nejedlým je nevhodná, setrvání ministra Blažka ve vládě, případně jeho odchod, jsou odpovědností ODS. Ani my jsme se v případě odchodu našeho ministra neodvolávali na názory koaličních partnerů a udělali to, co jsme považovali za správné," uvedl Rakušan. Ministerský post musel loni opustit ministr školství Petr Gazdík (STAN), a to kvůli svým kontaktům s obviněným lobbistou Michalem Redlem.

Premiér a Blažkův stranický předseda Petr Fiala (ODS) v pondělí pozdě večer pro ČTK zdůraznil, že personální obsazení resortů mají v rukou jednotlivé koaliční strany. Odmítl komentovat vnitrostranické procesy jiných stran do doby, než ho s výsledky hlasování Pirátů seznámí předseda strany Ivan Bartoš.

Související Piráti vyzvali své zákonodárce k okamžitému odvolání Blažka z vlády

Piráti již v červnu odhlasovali, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení vlády. Usnesení tehdy reagovalo na možný střet zájmů Blažka ve vztahu k vyšetřování bytové kauzy v Brně a některé jeho kontroverzní kroky, o kterých informovaly protikorupční organizace. Fiala následně situaci probral s Bartošem a Blažka podpořil.

Piráti jsou nejmenší stranou ve vládě a Sněmovně. Ze dvou stovek poslaneckých mandátů mají čtyři. Ve vládě, která má 18 členů, mají tři místa včetně místopředsednického. Starostové mají ve Sněmovně 33 poslanců.

Setkání s Nejedlým

Ve druhé polovině srpna informoval server Seznam Zprávy o několikahodinovém setkání Blažka s Nejedlým v restauraci v Praze. Ministr na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Blažek tvrdil, že se v restauraci jen schovával před bouřkou.

Po kritice koaličních partnerů i výzvách k odstoupení musel Blažek okolnosti setkání vysvětlovat na koaličním jednání. I v tomto případě se premiér postavil za svého spolustraníka. Podle Fialy odpověděl Blažek na otázky, které mu účastníci jednání pokládali. Před jednáním koaličních špiček Fiala řekl, že Blažek dostal od vedení ODS "žlutou kartu" a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Minulý týden Blažek pro deník Právo připustil, že zvažoval rezignaci.

"Mnohahodinové setkání ministra spravedlnosti s lobbistou tohoto typu, které nebylo veřejnosti dostatečně hodnověrně vysvětleno, skutečně podrývá důvěru ve vládu a vzbuzuje u občanů mnoho otázek. V případě Pavla Blažka se navíc bohužel dlouhodobě objevuje kontroverzí celá řada. Kritika vůči některým jeho krokům nejde jen od Pirátů, ale hlavně veřejnosti, investigativních médií, protikorupčních organizací," uvedl v tiskové zprávě Bartoš.