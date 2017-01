Sestry v nemocnicích dostanou přidáno. Ludvík si pro letošek u Babiše vyjednal 600 milionů

před 21 minutami

Zdravotní sestry, které slouží na směny v nemocnicích, si ve druhé polovině roku polepší o 2000 korun měsíčně. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se dohodl s ministrem financí Andrejem Babišem na tom, že na platy sester dostane 600 milionů korun. Letos se navýšení bude týkat jen sester ve státem řízených nemocnicích. Od příštího roku by se měly dočkat i ostatní nemocniční sestry. Ministři se dohodli i na tom, že děti a důchodci budou méně doplácet za léky. A dosáhli kompromisu v otázce zákona o neziskových nemocnicích.

Praha – Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) získal 600 milionů korun, které půjdou na vyšší platy nemocničních sester ve druhé polovině letošního roku. Dohoda, na kterou jako první upozornil Zdravotnický deník, vzešla z Ludvíkovy schůzky s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO). Oba politici se na čtvrtečním setkání domluvili hlavně na navýšení plateb za státní pojištěnce po následující tři roky.

Někdejší ředitel největší české nemocnice v pražském Motole hned po nástupu do ministerské funkce označil nedostatek sester za svůj "osobní problém", který hodlá řešit.

"Pro rok 2018 jsme si dohodli částku 4,1 miliardy, pro rok 2019 3,5 miliardy a pro rok 2020 taktéž. Ze 4,1 miliardy pro rok 2018 mi teď v roce 2017 půjčí 600 milionů a ty dáme na platy sester," vysvětlil Aktuálně.cz ministr Ludvík. Každá sestra, která pracuje na směny, by si měla přilepšit o 2000 korun měsíčně.

Letos si polepší jen sestry ve státem řízených nemocnicích. Od začátku příštího roku by měly dostat přidáno i ostatní nemocniční sestry. "Tam bude navýšení asi 2,5 miliardy," dodal Ludvík.

Kromě toho se ministři dohodli na snížení ochranných limitů na doplatky za léky, které připravil Ludvíkův předchůdce Svatopluk Němeček. "To, co bylo zatím zablokováno, se odblokovalo," uvedl Ludvík s tím, že od roku 2018 budou děti do 18 let a důchodci mezi 65 a 69 lety platit maximálně 1000 korun ročně za doplatky na lék, důchodci nad 70 let pak maximálně 500 korun ročně. Peníze vydané nad tento limit dětem a důchodcům proplatí pojišťovny. "Doufám, že to legislativně stihneme, ale měli bychom," podotkl ministr.

Schůzka s Babišem přinesla i další dohodu, která se dlouho nedařila. "Domluvili jsme se, že urychleně předložíme zákon o univerzitních nemocnicích. Zatím se to tedy bude týkat těch, které jsou přímo řízené. Řekněme, že to byl kompromis, kdy boj byl tuhý a obě dvě strany z něčeho ustoupily," popsal Ludvík.

Zákon, který se původně jmenoval o neziskových nemocnicích, připravil Němeček. O neziskový status mohla podle návrhu usilovat jakákoli nemocnice. Babiš ale byl od začátku proti.

"Základní problém je, že zákon má vytvořit na základě libovůle ministerstva zdravotnictví jakousi privilegovanou síť nemocnic, aniž by ministerstvo předtím předložilo koncepci, která bude definovat optimální velikost a strukturu sítě lůžkových zařízení," uvedl Babiš v prosinci, kdy Ludvík nesl návrh na vládu. Nakonec ho musel stáhnout a přepracovat.

autor: Markéta Šrajbrová

