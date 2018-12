Babičky v domově důchodců si přály pánský striptýz, obdarovala je Ježíškova vnoučata

EHM...Jedna babička z Orlové si přála striptýz. Přesně si vzpomínám, jak mi volal Centrální mozek Ježískových vnoučat Marietta Prajslerová a ptala se mě: " vím, že mi řekneš ano ale jen se ptám." Šmarjá, proč já bych měl rozhodovat o tom, co si má přát někdo, kdo je stejně mladej jako moje maminka. At' si každej přeje, co chce. Tak se to včera splnilo. Mrk. Mrk.😎😍😀👍🤣🤩🥳🧐 Jasně. Má to smysl. Martin a tým Ježíškových vnoučat z Českého rozhlasu PS: Prosím, pokud Vás to uráží nebo to jde proti Vaší náladě, zkuste to překousnout. Děláme radost, ne?