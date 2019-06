Semín vadí ČSSD. Jeho zvolení do rady ČTK by byl velký koaliční problém, říká Hamáček

Aktualizováno před 30 minutami

Pro sociální demokracii by bylo nepřijatelné zvolení kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína do Rady ČTK hlasy hnutí ANO. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že pokud by si koaliční partneři nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat.

Hlasování ve sněmovně budou předmětem úterní koaliční rady. "Musíme si dořešit tu debatu z minulého týdne, kdy jsme se hlavně věnovali fungování v Poslanecké sněmovně, abychom se vzájemně nepřekvapovali," uvedl Hamáček. Dodal, že podpora kandidátů SPD ze strany ANO v některých personálních otázkách je věc, která je pro ČSSD nepřijatelná. "Je to tajná volba a naši poslanci nemají závazné hlasování," napsal reagoval předseda sněmovního klubu Jaroslav Faltýnek v textové zprávě. Někteří další poslanci vládního hnutí očekávají, že se záležitost bude probírat na úterním jednání sněmovní frakce ANO. Sněmovna na počátku června nezvolila žádného z kandidátů na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby kromě něj postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy. Hamáček řekl, že zvolení Semína by bylo obrovským problémem. "Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat," řekl. Koalice by se podle něj měla bavit i o fungování vlády a o tom, jak její členové chápou koaliční smlouvu. Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby. ČTK veškeré své náklady hradí z komerční činnosti. Sněmovna vybírá nové členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž končí pětiletý mandát. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek minulý týden napsal, že ANO usiluje o zvolení svého kandidáta Soukupa. "Je to tajná volba a já na rozdíl od médií nevím, jak kdo hlasoval," uvedl. Proti volbě činovníka spolku Akce D.O.S.T Semína se minulý týden postavila například Federace židovských obcí. Semín podle ní vystupuje antijudaisticky a dohled nad veřejnoprávní tiskovou agenturou by neměl být svěřován lidem s fundamentalistickým viděním světa.