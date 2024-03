Seismografy na Písecku zaznamenaly zemětřesení o síle 3,9 stupně

Seismografy na Písecku ve čtvrtek zaznamenaly zemětřesení o síle 3,9 stupně. Podle Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR šlo na české poměry o středně silné zemětřesení. Síla 3,9 stupně není v republice častá. Ohnisko bylo zhruba 18 kilometrů pod zemí v 11:41 u Mirotic na Písecku.

Lidé však mohli podle Jakuba Klicpery z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR otřesy pocítit i v okruhu několika kilometrů. Podle starostky Mirotic Martiny Mikšíčkové otřesy v obci zřejmě nezpůsobily žádné škody.

"Jedná se o otřesy, které by neměly způsobit prakticky žádné škody. Síla 3,9 v celosvětovém měřítku nepředstavuje nic výjimečného, ale na české poměry je to relativně vzácné. Hloubka epicentra 18 kilometrů je dvojnásobná v porovnání s otřesy, které se objevují v západních Čechách. Čím je epicentrum hlouběji, tím méně se to projeví na povrchu," řekl Klicpera. Podle ohlasů veřejnosti na sociálních sítích zemětřesení zaznamenali od Blatné na Strakonicku až k Vimperku na Prachaticku.

V Miroticích podle starostky zřejmě žádné škody nejsou. "Obcházíme domy a kontrolujeme situaci. Zatím jsme nic nezjistili, ale nemůžeme vyloučit, že časem se případné škody objeví," řekla Mikšíčková. Dodala, že otřesy trvaly pár vteřin. "Uslyšeli jsme ránu a dunění a chvěla se okna. Nebylo to vůbec příjemné, protože nikdo nevěděl, co se děje," řekla starostka.

Pro Jihočeský kraj jde o ne příliš častý jev. Zemětřesení bývá nejčastěji na Karlovarsku. "Otřesy zaznamenáváme i na Ostravsku. V případě čtvrtečního místa nemůžeme říci, že to je překvapivé, ale rozhodně to není tak běžné," řekl Klicpera.

V České republice se větší zemětřesení vyskytlo naposledy loni v listopadu. Seismografy na Chebsku tehdy zaznamenaly otřes o síle 3,25 stupně.