V Česku padlo zhruba 30 teplotních rekordů, nejtepleji bylo ve středních Čechách

Sedm stanic v Česku ve středu naměřilo teplotu vyšší než 36 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo ve středočeském Husinci-Řeži, kde zaznamenali 36,9 stupně. Rekordy pro 20. červenec padly zhruba na třech desítkách stanic z asi 160, které fungují alespoň 30 let. Uvedl to Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu. Výstraha před vysokými teplotami platí v Česku až do pátku.

Vedra byla ve středu zejména ve středních Čechách, Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a na jižní Moravě. Vedle Husince naměřili přes 36 stupňů také dvě stanice v Plzni - Bolevec a Mikulka evidují shodně 36,6 stupně Celsia. Tuhaň na Mělnicku měla maximum 36,2 stupně, stejně tak Tušimice a Doksany v Ústeckém kraji. Česká Lípa pak zaznamenala 36,1 stupně Celsia. Teplo bylo ve středu i na horách. Nový rekord mají například dvě stanice, které leží výše než 1000 metrů nad mořem. Na šumavské Kvildě-Perle bylo 28,9 stupně Celsia, na Labské boudě v Krkonoších pak 25,5 stupně. Související Až 200 Pražanů ročně zemře kvůli vedru. Horko bude zabíjet ještě více, tvrdí vědci Tropické teploty budou v Česku i v dalších dvou dnech. Ve čtvrtek bude ve východní polovině Česka 32 až 37 stupňů, ve zbytku republiky bude o několik stupňů méně. V Čechách s výjimkou západu a severozápadu a na Českomoravské vrchovině meteorologové v souvislosti se studenou frontou, která bude do Česka postupovat z Německa, očekávají od čtvrtečního odpoledne do pátečního rána ojedinělý výskyt silných bouřek. V pátek zůstanou nejvyšší teploty na většině území Česka nad 31 stupni, v Jihomoravském kraji mohou stoupat až přes 34 stupňů. Odborníci doporučují lidem v horkém počasí pít dostatek nealkoholických nápojů a omezit pohyb hlavně kolem poledne a odpoledne. Varují před úpalem a úžehem a rychlými přechody mezi klimatizovanými a rozpálenými prostory. Ve stínu a v klidu by měli zůstávat zejména lidé se zdravotními obtížemi, senioři a malé děti.