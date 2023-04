Srdeční selhání začíná jinde, ne u srdce. Lékař popisuje sedm nejčastějších příznaků

1. Když dochází dech

Zadýchat se při sportu nebo po výběhu do pátého patra je přirozené. Pokud ovšem dech dochází během procházky v mírném tempu nebo při domácích pracích, měl by člověk zbystřit. "Při srdečním selhání může dojít k hromadění krve v plicích, kdy nadbytečná krev proniká do plicních sklípků, a vzniká tak plicní otok. Proto se pacientům hůře dýchá v klidových situacích, zejména pak v noci, kdy leží," říká přednosta Václavík. Lidé tak musí spát v polosedě nebo se během noci kvůli dušnosti posazovat.