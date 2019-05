Seděli za mřížemi kvůli loupežím, jež nespáchali. Jako odškodné si řekli o 30 milionů

Jaroslav Schindler a Tomáš Čepura byli ve své době jedněmi z nejznámějších "kriminálníků" v Česku. Policie je zadržela kvůli dvěma přepadením poštovních doručovatelek a oba je pak na čas soud posadil za mříže. Problém je, že loupeže spáchal někdo jiný. I když se pak dotyčný přiznal, oba muži čekali dalších více než sedm let na očištění. Podle zjištění Aktuálně.cz nyní hrají o milionové odškodné od státu.

Jaroslav Schindler strávil kvůli kauze půl roku ve vazební cele, pravomocný rozsudek mu pak určil pětiletou podmínku. Tomáš Čepura dostal rok a půl nepodmíněně. Navíc byl předtím také ve vazbě.

Pravomocný výrok soudu nad nimi platil i ve chvíli, kdy se policii přihlásil skutečný pachatel. A co víc, soud ho nezrušil ani hned po pravomocném odsouzení pravého viníka. Za pochybení české justice žádá Čepura 12,4 milionu korun, Schindler si řekl přibližně o 17,3 milionu.

"Žalobce byl ve věku blízkém mladistvému a skutečnost, kdy byl necitelným, arogantním a hrubým způsobem přinucen přiznat se k trestným činům, které nespáchal, měla větší dopad do jeho osobnostní sféry, a tím by se měla odrazit ve výši zadostiučinění," tlumočila uplynulý čtvrtek v soudní síni Čepurovo písemné prohlášení jeho advokátka Anežka Slezáková ve finále sporu, jejž její klient vede s ministerstvem spravedlnosti.

Pod nátlakem se přiznal

Ojedinělý příběh se pro oba muže začal odvíjet na podzim 2004, kdy je zatkli kriminalisté. Policie tehdy vyšetřovala okolnosti přepadení dvou poštovních doručovatelek ve Znojmě. Jedno se odehrálo na podzim předchozího roku, druhé na jaře 2004. Čepura se policii sice pod nátlakem přiznal, ale později svá slova odvolal. Nic platné už mu to však nebylo.

Schindler odmítal jakýkoliv podíl na činech od první chvíle. "Nejhorší byl začátek, když mě sebrali. Zavolali mi policajti, ať za nimi přijdu kvůli nějaké formalitě. Od té doby jsem strávil půl roku ve vazbě," přiblížil Aktuálně.cz své zkušenosti Schindler. "První dny jsem to vstřebával tak, že když jsem se ráno probudil, tak jsem nevěděl, jestli se mi to nezdá. Nevěděl jsem, kde jsem, nevěděl jsem, co se děje. To byl největší šok," dodal.

O pár měsíců později si oba vyslechli pravomocný verdikt a začaly se jim odpočítávat tresty. Zvrat přišel až v roce 2009. Tehdy se policii přišel udat opravdový strůjce loupeží Antonín Škrdla a kriminalisté později zadrželi i jeho pravou ruku Renatu Čučkovou. Dva roky nato uslyšeli pravomocný rozsudek.

Opět stejný soudce

V té době už byl Schindler z vazby venku, běžela mu však pětiletá podmínka. Čepura byl rovněž na svobodě, uspěl s žádostí o podmíněné propuštění. Rozhodli se proto, že požádají o obnovu svého procesu a očistí svá jména. Překvapivě však narazili.

"Roli hrálo to, že to soudil stejný soudce, podle mě to bral jako osobní věc," vzpomíná Schindler. Okresní soud ve Znojmě po prvotním zamítnutí žádosti o obnovení procesu kapituloval až ve chvíli, kdy se oba muži úspěšně obrátili na Nejvyšší soud. Po jeho zásahu už znojemská instance napodruhé nový proces odkývala. Zahájila ho však až v prosinci 2015, pravomocného očištění se pak muži dočkali v květnu 2017.

Za vyčerpávající třináctiletou anabázi směřující alespoň k částečné nápravě křivdy si Schindler s Čepurou řekli ministerstvu spravedlnosti o finanční kompenzaci. Resort vyplatil prvnímu jmenovanému 340 tisíc korun, Čepura dostal necelých 680 tisíc. Nikdo z nich však nepovažoval takovou částku za adekvátní vyrovnání za to, čím si museli projít. Na ministerstvo tak podali žalobu.

Čepura s žalobou neuspěl, Schindler čeká na rozsudek

"Délka řízení, liché obvinění, okolnost medializace trestního řízení, osobní újma, nedůvěra, nejistota, psychika, narušení rodinného života s rodiči, problémy s navazováním partnerských vztahů," popsal následky Čepura v závěrečném prohlášení, z něhož u Obvodního soudu pro Prahu 2 citovala jeho advokátka. Hlavní aktér v síni chyběl, omluvil se z rodinných důvodů.

Soudkyně Zdeňka Burdová však na zmíněné argumenty neslyšela, milionovou satisfakci mu nepřiznala. Čepura selhal v tom, aby jí své útrapy skutečně doložil. Pouhým popsáním svých pocitů jednoduše soudkyni nepřesvědčil. Chyběli svědci či odborná vyjádření. "Přes poučení soudu neprokázal, že by došlo k zásahům do osobnostní sféry takovou intenzitou, jak žalobce v závěrečném návrhu shrnul," sdělila soudkyně.

"Nevím, jestli se odvoláme. Musím to probrat s klientem," řekla Aktuálně.cz advokátka Slezáková. Shodou okolností jen o pár hodin později ve stejné budově, jen o několik jednacích síní dál, vstoupila do finále i snaha Jaroslava Schindlera vymoct si od ministerstva odškodnění, jež on sám považuje za odpovídající. Projednání důkazů se uplynulý čtvrtek završilo. Rozsudek podle plánu zazní nadcházející pátek.

Ať už ale bude rozhodnutí jakékoliv, pro Schindlera se jedno nezmění. "Nikdo už mi ty roky, vlastně to měly být nejlepší roky, nevrátí," vyprávěl Aktuálně.cz. Zmínil mimořádný mediální zájem o svou osobu, nevyžádanou pozornost místních obyvatel v mateřském Znojmu či velkou zátěž rodinných vztahů. Aby potenciální zaměstnavatele neodradil, místo si našel raději v Rakousku. Pracuje tam dodnes.