Schillerová: Rozuměla bych tomu, kdyby o šéfovi BIS rozhodla až příští vláda

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by rozuměla tomu, pokud by premiér Andrej Babiš (ANO) nechal rozhodnutí o jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) na příští vládě.

Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy by takový postup nebyl správný, premiér se podle něho bojí Hradu. Schillerová a Fiala to řekli v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Babiš bude jednat v pondělí o řediteli BIS s vicepremiérem a předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. Potom by mělo být známo stanovisko vlády. Ve hře je také jmenování nynějšího ředitele civilní kontrarozvědky Michala Koudelky na další funkční období. Nynější mu končí v polovině srpna. Pokud by řádný ředitel jmenován nebyl, BIS by v mezidobí vedl Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

Schillerová ocenila, že Babiš probere věc v koalici. "Myslím si, že pokud by přišel s návrhem, ať si to rozhodne příští vláda, tak by to nebylo nic proti ničemu," řekla. Podotkla, že pokud by byl Koudelka znovu jmenován, jeho další funkční období by překročilo i mandát kabinetu, který vznikne na základě výsledků říjnových sněmovních voleb.

Fiala označil nynější situaci kolem ředitele BIS za "šarádu" a za "tanečky". Připomněl, že proti Koudelkovi opakovaně vystupuje prezident Miloš Zeman. "Pan premiér se bojí Hradu," míní šéf ODS. Schillerová takovou interpretaci odmítla. Záležitost Fiala vnímá do jisté míry jako zápas o orientaci Česka. Poukázal na to, že civilní kontrarozvědka funguje a je oceňována zahraničními partnery. "Neexistuje důvod, proč teď ji personálně destabilizovat," zdůraznil.

Ředitele BIS jmenuje podle zákona vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další opoziční koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, kvůli nynější situaci podnítila svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Kritické je k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a také KSČM.