S účastí Rusů nesouhlasíme, ale olympiádu bojkotovat nebudeme, uvedl Lipavský

Čeští sportovci by kvůli možné účasti Rusů a Bělorusů příští rok neměli bojkotovat olympijské hry v Paříži. Shodl se na tom Český olympijský výbor, Národní sportovní agentura a ministerstvo zahraničí. Představitelé sportu i vláda ale udělají maximum pro to, aby Mezinárodní olympijský výbor vzdal úvahy o umožnění startu sportovců ze zemí, které útočí na Ukrajinu, slíbil šéf diplomacie Jan Lipavský.

S účastí Rusů a Bělorusů na Letních olympijských hrách v Paříži 2024 nesouhlasíme, ale bojkotovat je nebudeme. Na takovém postupu se při své páteční schůzi shodli předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek a ministr zahraničí Lipavský (Piráti).

"Určitě si nemyslím, že bychom měli jít cestou nějakých bojkotů. Na tom panuje shoda. Za studené války Moskva ukázala, jak to nedělat, jak k tomu nepřistupovat. Máme sportovce, kteří celou kariéru věnují tomu, aby mohli startovat na olympijských hrách. Naší rolí není někomu zakazovat účast na olympijských hrách. Naší rolí je zasadit se o to, aby olympijské hry reprezentovaly olympijské ideály," řekl Lipavský.

Účast Rusů a Bělorusů v Paříži nepřipouští Česko ani v neutrálních barvách a bez hymny. "Olympijské hry jsou o nějaké myšlence, nějakých ideálech a ruská strana je totálně pošlapala. Na Ukrajině zahynulo 231 sportovců a trenérů. Rusko porušilo princip olympijského míru. Sedmdesát procent ruských sportovců jsou příslušníci ozbrojených složek," připomněl ministr zahraničí.

"Podporujeme platné sankce a nevidíme důvod na nich nyní cokoliv měnit. V tom jsme zajedno. Je důležité zamezit tomu, aby olympijské hry posloužily ruské propagandě," doplnil předseda Českého olympijského výboru Kejval.

Předseda Národní sportovní agentury Šebek bude společné stanovisko České republiky prezentovat na dnešní on-line konferenci evropských ministrů sportu, kterou organizují Britové.

Vrcholní sportovní funkcionáři se s ministrem zahraničí domluvili, že budou další postup v následujících týdnech a měsících koordinovat. "Ta otázka je velice politická a koordinace a vzájemný dialog jsou důležité. My jako Česká republika musíme udělat všechno pro to, aby olympijské hry nemohly sloužit válečné propagandě," dodal Lipavský.

Mezinárodní olympijský výbor uvažuje o tom, že by vybraným sportovcům z Ruska a Běloruska umožnil start v Paříži jako neutrálním. Proti tomu se ohradila Ukrajina, pohrozila bojkotem her a v dopise k tomu vyzvala i ostatní členy olympijského hnutí.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach vyzval Ukrajinu, aby přestala bojkotem hrozit. Šlo by podle něj o porušení olympijské charty. Zmínil také, že podle Organizace spojených národů je vyloučení Rusů a Bělorusů diskriminující.

Ruští sportovci jsou součástí barbarského režimu, řekl Pavel

K zákazu jakékoli účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě už vyzvali i nevyšší političtí představitelé Česka. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že respektuje samostatnost sportovního prostředí a rozhodování, které budou dělat příslušné sportovní orgány. Osobně si ale účast ruských a běloruských sportovců v době, kdy Rusko vede válku na Ukrajině, nedovede představit.

V zemi umírají nevinní lidé včetně sportovců, řekl. "Za těchto podmínek mi nepřipadá účast ruských sportovců na olympijských hrách jako dobrý nápad," dodal premiér.

Proti účasti Rusů a Bělorusů je také zvolený prezident Petr Pavel. "Protože jsou součástí režimu, který se dnes chová barbarsky, překračuje všechna pravidla," poznamenal. "Příslušníci ruské armády páchají válečné zločiny na Ukrajině a skutečně není možné být součástí procesu, kdy na jedné straně dáme možnost těmto sportovcům reprezentovat svou zemi a jejich zemím dáme možnost ten sport propagandisticky zneužít a na druhé straně budeme bojovat proti tomu, co jejich státy dělají," dodal Pavel.

Ohlas na sociálních sítích vzbudilo čtvrteční vystoupení bývalého hokejového brankáře Dominika Haška v pořadu Interview ČT24, kde olympijský výbor pro připuštění účasti ruských sportovců ostře kritizoval. "Za současných podmínek, kdy je ruská armáda na Ukrajině, vůbec neexistuje se bavit o tom, že by jediný ruský sportovec mohl reprezentovat na olympiádě. A nejde vůbec o to, že by na dresu neměl ruský znak nebo že by tam nebyla ruská hymna, každý přece ví, odkud ten sportovec je a jakou zemi reprezentuje," uvedl.

Video: Ukrajinci varují před masivní ruskou ofenzivou (2. 2. 2023)