Rychetský: Jarní uzavření hranic pro vycestování Čechů bylo absolutně protiústavní

Jarní uzavření hranic pro vycestování z Česka, k němuž přistoupila vláda na začátku pandemie koronaviru, bylo podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského absolutně protiústavní. Řekl to v neděli v rozhovoru pro Českou televizi. Vláda dočasně zavřel hranice od 16. března po vyhlášení prvního nouzového stavu. Zakázal tehdy nejen vstup cizinců do země, ale také výjezd Čechů do zahraničí.

"V jednom okamžiku (vláda) zavřela hranice a nikdo nesměl vycestovat z České republiky. Tak to je absolutně protiústavní. Vláda může v té krizové situaci zavřít hranice, ale pro návrat nebo pro příjezd do země. Ale my máme v ústavě, z důvodů, které si jenom starší lidé pamatují, na ten totalitní režim, my máme výslovné ustanovení, že nikomu nelze bránit v tom, aby tuto zemi opustil," řekl Rychetský na dotaz, zda měl při nynější koronavirové krizi někdy pocit, že vláda sešla ze správné cesty a Ústavní soud by měl zasáhnout. Podotkl, že nouzový stav se v podstatě hodí každému kabinetu, neboť mu vždy otvírá široké možnosti pro různé zásahy. Soudí, že spravedlnost za nouzového stavu a podobných mimořádných situací je ochromená, neboť musí dodržovat procesní pravidla a nemá možnost jednat rychle. Nečekal, jak výrazně se změní polistopadový étos, přestože řekl, že očekával, že nevydrží navěky. "Já jsem nečekal po listopadu, že můžeme mít předsedou vlády takovou osobu, jakou máme dnes z hlediska té její minulosti. To jsem si myslel, že už definitivně skončilo," řekl v narážce na Babiše, který se dlouhodobě soudí kvůli své údajné spolupráci s totalitní Státní bezpečností. Podle archivních dokumentů byl Babiš od roku 1982 tajným spolupracovníkem StB. Babiš to odmítá a vede kvůli tomu soudní spor na Slovensku. Tamní nižší soudy mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu, že je evidován jako agent neoprávněně, zamítly. Premiér podal ústavní stížnost, loni v listopadu jí slovenský ústavní soud v podstatné části vyhověl a slovenské soudy se kauzou budou muset znovu zabývat. Rychetský, někdejší spolustraník Miloše Zemana také kritizoval poslední směřování prezidenta. "Mě trápí to, že člověk, kterého jsem poznal jako nepochybně liberálně založeného humanistu, už několik let podléhá různým téměř někdy i xenofobním postojům takovým, řekněme populistickým," řekl. Dodal, že když Zeman bojoval o zvolení v přímé volbě, myslel si, že některá svá veřejná tvrzení říká jen proto, aby byl zvolen. "Veřejnost podléhá různým populistickým zkratkovitým sloganům a každý, kdo chce přímou volbou získat funkci prezidenta, se k nim musí uchýlit. To je tragédie přímé volby. Když v tom ale pokračoval po druhém zvolení a pokračuje občas, tak mně je to nesmírně líto," uzavřel Rychetský.