Rusko není zdaleka tak silné, řekl Pavel po jednání se Zelenským

Ukrajinská protiofenziva ukazuje, že Rusko není zdaleka tak silné, jak se snažilo všechny přesvědčit. Po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Praze to řekl prezident Petr Pavel. Česko podle něj přispělo za dobu trvání invaze celkovou hodnotou 45 miliard korun na boj proti ruské agresi.

Pavel uvedl, že Zelenskyj je prvním ukrajinským prezidentem po 14 letech, který navštívil Česko. Ocenil odvahu ukrajinského národa i Zelenského, který v době ruské agrese a přímých hrozeb shání podporu pro svoji zemi mezi partnery a spojenci.

"Je obdivuhodné, s jakým nasazením, s jakou vůlí se Ukrajina brání zpočátku obrovské přesile. Dnes se dá říct, že se síly pokud ne vyrovnaly, tak vyrovnávají, protože Ukrajina nejenže zahájila protiofenzivu, ale ukazuje, že Rusko zdaleka není tak silné, jak se snažilo nás všechny přesvědčit," poznamenal Pavel.

Ukrajina podle něj může nadále počítat s českou podporou. Vláda, ale i privátní společnosti a občané napadené zemi přispěli částkou 45 miliard korun, řekl. Česko podle Pavla poskytlo 676 kusů těžké techniky a protivzdušné obrany, 4,2 milionu kusů středorážové a velkorážové munice či 380.000 kusů dělostřelecké munice. "Nevidím jiné řešení konfliktu než ukrajinský úspěch. Pokud by uspělo Rusko, základy společnosti, ve kterých žijeme, budou významně otřeseny," uvedl.

Obnovu Ukrajiny, nejen poválečnou, ale i v době války, je nutné vidět jako příležitost i pro Českou republiku a české firmy, řekl dále Pavel na tiskové konferenci. Příští týden podle něj Ukrajinu navštíví 30 českých podnikatelů s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným.

Podle Pavla je v zájmu České republiky, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do Severoatlantické aliance (NATO). "Je to v zájmu i naší bezpečnosti, regionální stability, ale také ekonomické prosperity," řekl.

Na summitu NATO podle Pavla lídři zemí budou mluvit o určité institucionalizaci podpory Ukrajině prostřednictvím střednědobého plánu, který na pět let zafixuje podporu Ukrajiny. "Podpora bude vyjádřena i finančními prostředky ve výši 500 milionů eur (zhruba 12 miliard korun). Česká republika do této podpory je připravena přispět pět milionů eur (120 milionů Kč)," řekl Pavel. Zároveň bude pozice Ukrajiny posílena prvním jednáním Rady NATO-Ukrajina, míní.

Stejně tak bude Česko usilovat o to, aby přístupová jednání Ukrajiny o vstupu do EU byla zahájena do konce letošního roku, zopakoval Pavel svůj dlouhodobý postoj.

Video: Volodymyr Zelenskyj na návštěvě Prahy