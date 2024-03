Rusové v Praze stojí v dlouhé frontě. Přišli odevzdat hlas v prezidentských volbách

Desítky Rusů v pátek dopoledne přišly na ruské velvyslanectví v Praze, aby se zúčastnili prezidentských voleb. Od brány velvyslanectví se tvořila na Skakunově mostě několikametrová fronta a postupně přicházeli další lidé. Rusové, které na místě reportéři oslovili, uvedli, že přišli dát svůj hlas protikandidátům Vladimira Putina či odmítli svou volbu komentovat.

Ruské prezidentské volby se konají ode dneška do 17. března, v Česku mohou ruští občané volit pouze dnes. Volební místnost je otevřena od 8:00 do 20:00. Výsledky se očekávají v pondělí.

"Nejsem si jistá, zda se hlasy s partnerem shodujeme, ale ve smyslu plánujeme hlasovat se stejným cílem. Stále si nejsme jistí, ale oba chceme náš hlas dát protikandidátům Putina," řekla žena, která přišla volit s manželem a malou dcerou.

Formálně úřady do voleb zaregistrovaly čtyři kandidáty, kromě Putina ještě Nikolaje Charitonova za komunisty, Leonida Sluckého, který předloni v čele nacionalistické Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR) vystřídal zesnulého dlouholetého šéfa strany Vladimira Žirinovského, a Vladislava Davankova z parlamentní strany Noví lidé, existující teprve od roku 2020. K volbám úřady nepřipustily mimo jiné Borise Naděždina, který vystupoval jako protiválečný kandidát.

Mnozí oslovení studenti uvedli, že nemají žádného favorita, ale přišli hlasovat, aby jejich hlas nepropadl. Jiní věřili, že pokud by nepřišli, automaticky by jejich hlas započítali Putinovi, což nechtěli. "Jsem tady z občanské povinnosti, ale vůbec netuším, pro koho budu hlasovat. Nikdo z kandidátů pro mě není vhodnou volbou," řekla Ruska, která v Praze studuje vysokou školu. "Já jsem dneska tady, protože chci udělat alespoň něco, aby Putin nevyhrál," uvedla její kamarádka.

Několik Rusů odmítlo jakkoliv komentovat, koho budou volit nebo s jakou motivací na velvyslanectví dorazili.

Jedenasedmdesátiletý Putin je u moci 24 let a další zvolení by prodloužilo jeho vládu nejméně do roku 2030. Vzhledem k několik let starým ústavním změnám se poté bude moci o prezidentský post ucházet znovu. Podle médií je výsledek voleb téměř jistý, očekává se Putinova výhra s drtivou většinou hlasů. Volby se konají krátce po smrti Alexeje Navalného, Putinova oponenta, jenž zemřel v únoru v ruském vězení za polárním kruhem.