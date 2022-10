Rozpočet je krizový a válečný, řekl Fiala. Schodek 295 miliard je vyšší, než si přál

Fotbalisté Plzně do 19 let prohráli v předposledním z šesti utkání skupiny Youth League v Miláně s Interem 2:4 a ztratili naději na postup do další fáze soutěže, která je mládežnickou obdobu Ligy mistrů. Všechny čtyři góly italského favorita vstřelil bulharský ofenzivní záložník Nikola Iliev.

Plzeňští hráči, kteří v předchozích dvou duelech skupiny s Bayernem Mnichov nečekaně získali čtyři body, potřebovali s Interem neprohrát, ideálně zvítězit. Milánský celek byl ale od začátku střelecky aktivnější a v první půli si díky Ilievovi vypracoval dvougólový náskok. Na druhé brance se asistencí podílel osmnáctiletý český záložník Interu Samuel Grygar.

Hosté brzy po změně stran snížili díky vlastnímu gólu, ale poté se znovu dvakrát prosadil hráč zápasu Iliev. Za Viktorii v závěru snížil střídající Nigerijec Dabani, krátce nato byl vyloučen Krůta a Západočeši dohrávali v deseti. Plzeňští mladíci nedokázali Interu oplatit zářijovou domácí porážku 0:3.

Utkání skupiny C 5. kola Youth League pro fotbalisty do 19 let:

Inter Milán - Viktoria Plzeň 4:2 (2:0)

Branky: 23., 34., 65. a 77. Iliev - 54. vlastní Fontanarosa, 85. Dabani.

Sestava Plzně: Baier - Červený (87. Keltyčka), Vacek, Paluska, Falout - Deml (76. Novák), Gaszczyk, Sojka (87. Lörincz) - Krůta, Štauber (70. Dabani), Hašek (70. Kule). Trenér: Šiml.

FC Barcelona - Bayern Mnichov 3:2 (2:1)