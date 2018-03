Svou minulost mám uzavřenou, vy evidentně ne. K rezignaci mě nikdo netlačil, říká Ondráček

před 7 hodinami

Komunista Zdeněk Ondráček se v úterý médiím vyhýbal. Na otázky novinářů, kteří chtěli znát důvod jeho rezignace z postu předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, prakticky neodpovídal. A když už reagoval, tak byly jeho výroky stručné a úsečné. Ondráček strávil ve funkci jen několik dní. Proti jeho angažmá se v pondělí na náměstích sešly tisíce demonstrantů, kterým vadila jeho minulost úzce propojená s totalitní komunistickou represivní mocí. Komunista totiž v lednu roku 1989 zasahoval během Palachova týdne proti demonstrantům. "Já mám svou minulost uzavřenou," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Ondráček.

Řekl jste, že vy i vaše rodina čelíte výhrůžkám. O co mělo jít?

Řeším to s bezpečnostními orgány.

Můžete to přiblížit?

Ne.

Ty hrozby proběhly po internetu? Na ulici?

Ne. Jsou to otázky bezpečnosti, které nebudu řešit s médii a ani s nikým jiným.

Koho se ty výhrůžky týkaly? Vás? Vaší rodiny?

Řekl jsem to na mikrofon, týkaly se mne i mé rodiny.

Předcházela vašemu rozhodnutí konzultace s panem premiérem Babišem?

Řešil jsem to s předsedou našeho klubu. To je pro mne partner.

Jak vypadala debata na klubu?

Standardně.

Je běžné, že se na klubu řeší, že někdo hodlá rezignovat?

Proč by nebylo? To je přece součást parlamentní demokracie.

Už jste jednal o nějakém dalším angažmá?

Jsem členem komise a členem výboru pro bezpečnost. Neodcházím. Funkce je pouze organizační a řídící.

Zvažovali jste variantu, že by vás v komisi nahradil jiný kolega z klubu, který by se pak ucházel o post předsedy?

Zatím nic takového nepadlo. Hledáme řešení.

Je tato varianta na stole?

Dnes jsme to neřešili.

Je to varianta, o které se v klubu budete bavit?

Můžeme se bavit o mnoha věcech. Dnes to nebylo na pořadu dne.

Počítáte s jiným angažmá, pro případ, že se rozhodnete z komise odejít?

Jsem místopředseda výboru.

Můžete být předseda.

To už přece nic neřeší.

Existuje dohoda mezi komunisty a ANO?

Ne. Neexistuje. Je to moje rozhodnutí.

Nesouviselo to s podporou vlády od KSČM?

Ne. Je to mé rozhodnutí. Jednání klubu bylo až dnes, nemohl jsem to řešit v sobotu, v neděli, v pátek.

Jak jste dospěli s panem předsedou Filipem k dohodě, že funkci opustíte?

Ale to nebyla dohoda. Znovu opakuji, to bylo moje rozhodnutí. Tečka. Nejsem nikým tlačen. Je to rozhodnutí osoby poslance Zdeňka Ondráčka - z důvodu ochrany mojí a mé rodiny .

Vraťme se do minulosti. V Mladém světě jste uvedl, že jste použil obušek, když jste se cítil ohrožen tím, že na vás nějaká žena plivla a dala vám facku. Byl to důvod k zásahu?

Byl to stav, jaký tam v roce 1989 byl.

Zmínil jste plivnutí a facku. Je to i dnes důvod k tomu, aby policista použil obušek?

Pokud se podíváte do přestupkového zákona, uvidíte, že pokud se hanlivě vyjádříte o úřední osobě, dopouštíte se přestupku. Plivnutí je určitě hanlivé, dopouštíte se tedy přestupku.

Použití hmatů a chvatů, jak se tomu dnes říká, je tedy v takovém případě odůvodnitelné?

Musí to odůvodnit policista, který zákrok provede. Ten se pak zpovídá tomu, kdo vyhodnotí použití donucovacích prostředků. Žádná situace není stejná, každá je jiná a nemůžete obecně paušalizovat, jestli ten či onen projev vůle je, či není přestupkem, jestli je důvodem k zákroku a použití donucovacích prostředků.

Zajímá mne, jestli si i dnes myslíte, že vaše reakce tehdy byla adekvátní.

To není podstatné. S odstupem třiceti let už to není podstatné. Já mám svou minulost uzavřenou. Vy evidentně ne, tak to řešte.

Poškodí současná situace a vynucená rezignace vaši budoucí politickou kariéru?

Nechci předjímat. Jsem poslancem Parlamentu České republiky a zůstanu jím i nadále. Teď jsem řešil bezpečnostní situaci svou a mé rodiny. Zatím do budoucnosti nehledím.

Úterní projev Zdeňka Ondráčka ve sněmovně