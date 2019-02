Kdo jiný může jíst rohlík po pacientech, když je nesní? Šéf nemocnice sestry pobouřil

Náborové příspěvky, nemocniční školky nebo příspěvky na bydlení. Ředitelé nemocnic se snaží nalákat sestry na nejrůznější zaměstnanecké výhody. Šéf Městské nemocnice Duchcov však přišel se zcela originálním benefitem. "Kde jinde jsou pracovníci v teple, mohou si natočit čaj a mají rohlík po pacientovi, který ho nesní k snídani?" prohlásil na diskusním setkání ředitelů nemocnic Jaroslav Míč. Jeho slova spustila mezi sestrami okamžitou lavinu kritiky.

"Ještě nikdy jsem neslyšela více dehonestující vyjádření k práci zdravotních sester. Prohlásit, že benefitem pro sestry jsou zbytky po pacientech - což odporuje etickým a hygienickým normám - nemá obdoby," uvedla předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková.

Nad vyjádřením ředitele Míče se pozastavuje i Lenka Šnajdrová, koordinátorka webu Ošetřovatelství.info. "Najdou se i povolání, která mají od zaměstnavatele zdarma nikoliv rohlík po pacientovi, ale zdravou snídani nebo ovoce a pitný režim po celý den. Navíc se pan ředitel vyjádřil, že je třeba prezentovat povolání sestry jako prestižní atraktivní zaměstnání, vcelku dobře finančně ohodnocené. Čaj a rohlík skutečně nejsou znaky prestižního atraktivního zaměstnání," komentuje Šnajdrová.

Ředitel Míč pronesl nevhodná slova ve chvíli, kdy vysvětloval, že je třeba změnit pohled na povolání zdravotní sestry. "Politici stále poukazují na to, jak je práce ve zdravotnictví náročná a namáhavá, jak je to ve zdravotnictví zoufalé. Pak se nedivme, že žáci nejdou na zdravotnické školy. Vím, jak sestry pracují. Je to náročná a zodpovědná práce, to ano. Copak ale pošťák nemá těžkou práci? Nebo prodavačka?" prohlásil a pokračoval právě slovy o čaji a rohlíku zdarma.

To, že podmínky pro práci zdravotních sester dnes nejsou nijak atraktivní, potvrzují čísla na trhu práce. Podle údajů Asociace zdravotnických škol dnes chybí ve zdravotnictví více než 3500 sester. Za chybějící sestry musí stávající zdravotnice pracovat víc - celkem odpracují sestřičky dohromady více než 5,3 milionu hodin přesčasů ročně. Kvůli nedostatku sester už 38 procent nemocnic v Česku uzavřelo některá oddělení.

Rohlíky pro "rohlíkového krále"

Ředitel Jaroslav Míč se později za svá slova omluvil. "Vím, že použitá formulace, byť myšlena s nadsázkou, nebyla přesvědčivá a vhodná," uvedl ředitel s tím, že chtěl sestry motivovat k tomu, aby na své práci hledaly spíše pozitiva.

Vzdor sester se už řediteli ale zastavit nepodařilo. Na sociálních sítích si už vysloužil pověst "rohlíkového krále", kterému sestry začaly poštou posílat v balíčkách pečivo.

Nešťastné prohlášení ředitele Míče podle všeobecné sestry Dany Krásové ukazuje na hlubší problém, který se týká i ostatních šéfů nemocnic."Většina ředitelů už několik let neustále porušuje zákoník práce, sestrám nejsou propláceny přesčasy. Kolegové slouží neúnosné počty směn a přesčasových hodin. Arogance vedení už mnohdy překračuje všechny meze a je jen s podivem, že si to lidé stále mnohde ještě nechají líbit."