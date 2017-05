před 47 minutami

Jihlavská zoologická zahrada se dohodla na splátkách za plameňáka, jehož v březnu zabily tři malé děti. Jejich rodiny v těchto dnech podepsaly dohodu obsahující splátkový kalendář. Částku převyšující 30 tisíc korun by tak měly uhradit do konce tohoto roku, uvedl mluvčí zoo Martin Maláč. Ke konečné dohodě mezi všemi stranami došlo až ve chvíli, kdy do záležitosti vstoupili pracovníci charity. Kvůli váznoucím jednáním s rodinami zahrada jeden čas zvažovala, že bude škodu vymáhat soudně.