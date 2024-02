Méně řezání, rychlejší hojení. Nový robot umožní šetrnější operaci prostaty i dělohy

Pro vstup robotických ramen do těla stačí čtyři malé řezy, zákrok chirurg ovládá z druhé strany operačního sálu. Robotický systém představili lékaři Fakultní Thomayerovy nemocnice při čtvrtečním otevření nového robotického centra. Využívají ho čtyři oddělení - urologie, gynekologie a břišní a hrudní chirurgie. Jde o první multioborové centrum tohoto druhu v Česku.

Přestože slavnostní otevření proběhlo až nyní, s novým robotem tu operují už od loňského září. "Všechny čtyři obory dohromady dosud odoperovaly 135 pacientů, všechny úspěšně bez výskytu nějakých komplikací," uvedl přednosta urologické kliniky Roman Zachoval. "Bylo rozumné centrum otevřít až po nějaké zkušební době, kdy můžeme opravdu říct, že výsledky potvrzují zkušenosti ze světa," dodává.

Ve většině případů využívají lékaři robotický systém při operacích nádorových onemocnění. "Na urologii se většina operací týká rakoviny prostat. Pacienti v naprosté většině, která se blíží sto procentům, jsou po zákroku vyléčeni a mají minimální výskyt obtíží, kterých se muži u této operace obávají, to znamená úniku moči a poruch sexuálních funkcí," vysvětluje Zachoval.

Podobně tomu je u hrudní a břišní chirurgie. "Zatím provádíme operace konečníku a operace na tlustém střevě, které jsme až do této doby prováděli především laparoskopicky, metoda založená na podobných principech," uvádí břišní chirurg Lukáš Vrbenský. "Nicméně robotický systém přináší mnohem větší přehlednost a kontrolu. Zvláště v oblasti konečníku jsme schopni se dostat do mnohem radikálnějších sfér."

Nezhoubné nálezy operují pomocí robota zatím jen na porodnicko-gynekologickém oddělení. Lékaři zde nejčastěji operují velké dělohy nebo sestupy pánevního dna a dělohy. "Jsou to zákroky, které by běžně pacientky musely podstoupit otevřeně, kdy musíme rozříznout celé břicho. S robotem to uděláme přes čtyři malé řezy, tak si asi umíte představit, jak rozdílně potom vypadá rekonvalescence," říká přednosta a primář oddělení Petr Kolek.

Robotický systém s názvem Da Vinci se skládá ze tří částí. Uprostřed operačního sálu stojí největší z nich, věž, na které jsou robotická ramena s pacientským vozíkem pod nimi. Stranou těchto dvou částí pak stojí poslední, kterou představuje chirurgická konzole. Právě odtud chirurg ovládá jednotlivá ramena a provádí zákrok.

Systém za 190 milionů korun však není unikátem jen díky svým možnostem kontroly a neinvazivních zákroků. Zcela jedinečný je jeho "pinzetový princip" ovládání, kde jsou pohyby rukou intuitivní. Naučit se pracovat s robotem tak lékaři trvá výrazně kratší dobu, než když se učí operovat laparoskopicky, kde je využíván "pistolový princip".