Řidiči neprojedou Hřenskem, uvolněný obrovský balvan hrozí zřícením

Řidiči od středečního rána neprojedou Hřenskem na Děčínsku kvůli nestabilnímu skalnímu masivu. Podle geologického posudku by se mohl kdykoliv zřítit. Řekl to vedoucí děčínského úseku krajské správy silnic Aleš Kocián. Uvolněný balvan má asi 12 kubíků. Silnice by se podle odhadu Kociána mohla otevřít koncem příštího týdne.

"Je to průtah Hřenskem podél říčky Kamenice," upřesnil Kocián. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje místo opatřila dopravním značením zakazující vjezd. Pracovníci shání specializovanou firmu, která bude mít na starost balvan zajistit, aby nebezpečí pádu pominulo. Hrozba pádu nestabilního skalního masivu uzavřela silnici ve Hřensku dvakrát také na přelomu května a června. V lednu se na silnici dokonce kámen o velikosti osobního auta zřítil. Nikomu se nic nestalo. Sanace či odstranění skaliska vždy trvala řádově několik dní. Video: Z vlastního pohledu. Italští letci natočili, jak hasí požár u Hřenska (28. 7. 2022) 0:51 Z vlastního pohledu. Italští letci natočili, jak hasí požár u Hřenska. | Video: Aktuálně.cz/Twitter/Vigili del Fuoco, Aktuálně.cz/Twitter/Hasičský záchranný sbor ČR