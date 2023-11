Kryl záda prvnímu kosmonautovi Remkovi, zemřel krátce před osmdesátinami

Jen těsně před nedožitými osmdesátinami, které by měl uplynulou středu, zemřel letos na podzim Oldřich Pelčák. Tedy muž, který se společně s Vladimírem Remkem před téměr 50 lety připravoval na let do kosmu, ale nakonec zůstal jen náhradníkem.V roce 2013 se vrátil na místo výcviku, Fotografie z jeho archivu přibližují nejen tuto novou cestu, ale vrací i vzpomínky na přelomový životní okamžik.

