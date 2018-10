První vítězství po devíti letech, raduje se ODS. V čele Senátu může usednout Kubera

Senátorský klub ODS po těchto volbách posílí minimálně o sedm křesel a stane se tak zřejmě nejsilnější stranou v Senátu. Z deseti kandidátů ODS, kteří postoupili z prvního kola, neuspěl v tom druhém jen jeden. Strana už má už nyní navíc jasno v tom, že pokud získá právo navrhnout předsedu Senátu, zváží zejména jedno jméno: dlouholetého senátora a teplického primátora Jaroslava Kuberu, který podle svých slov už primátorem nebude.

Šéf ODS Petr Fiala dorazil do volebního štábu v sídle strany u pražského Náměstí republiky ve chvíli, kdy bylo o výsledcích téměř jasno. Hned ve dveřích novinářům sděloval: "Je to dobrá zpráva pro občany, protože v Senátu budou kvalitní osobnosti, je to dobrá zpráva pro Českou republiku, protože polokomunistická vláda nebude mít většinu v Senátu. A samozřejmě je to výborná zpráva pro Občanskou demokratickou stranu, je to po devíti letech první vítězství. Blahopřeji všem našim kandidátům."

Hned dodal, že vítězstvím ODS v senátních volbách dali podle něj občané jasně najevo, že Občanská demokratická strana je "nejsilnější alternativou k populistům a extremistům a je skutečnou alternativou k hnutí ANO".

Na dotaz, zda bude čerstvě posílený klub navrhovat Senátu ze svých řad předsedu, a zda to bude stávající místopředseda Senátu Jaroslav Kubera, zatím nechtěl konkrétně odpovídat. "Jaroslav Kubera je určitě zkušený a vynikající politik, ale budeme se teď bavit v senátorském klubu a pak seznámíme veřejnost s tím, jak budeme postupovat. Teď nám nechte chviličku času, abychom se mohli věnovat příjemnému pocitu vítězství a odpovědně s ním naložit," řekl novinářům Fiala.

Pak vstoupil za zavřené dveře s nápisem "Jednání předsednictva, prosíme nevstupovat!", odkud se ozval hlasitý potlesk. Úspěch v sídle oslavuje i místopředsedkyně Alexandra Udženija, lídr pražské kandidátky do komunálních voleb a poslanec Bohuslav Svoboda či předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Šéf senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil: Budeme chtít křeslo předsedy senátu | Video: Adéla Skoupá | 01:54

Ten byl o něco sdílnější. Klub, jemuž prý chce nadále předsedat, se po těchto volbách rozroste minimálně na šestnáct křesel. "Myslím si, že by mohl být ještě vícečlenný. Z hlediska matematiky, pokud budeme nejsilnějším klubem, měli bychom nominovat předsedu Senátu a mělo by tomu odpovídat zastoupení v jednotlivých výborech a komisích," míní.

Jméno, které padne v prvé řadě na jednáních straníků o kandidátovi na předsedu Senátu, bude podle něj právě Kubera. "Myslím si, že je to jedno ze jmen, které rozhodně musíme uvažovat, pokud bychom byli nejsilnějším klubem jako o možném předsedovi Senátu," uvedl.

Sám Kubera svou kandidaturu do čela Senátu neodmítl a na tiskové konferenci s předstihem oznámil, že už nebude teplickým primátorem, čímž mimo jiné odpadne i případná námitka k možné kumulaci funkcí. "Primátorem ale nebudu bez ohledu na to, nikoli kvůli tomu, abych mohl být předsedou Senátu," řekl s tím, že detaily o domluvené teplické koalici oznámí ve neděli.

Vedle ODS může do složení v Senátu výrazně zasáhnout i klub Starostů a nezávislých. Nyní však bude záležet zejména na tom, kam se přikloní společní kandidáti, či jak se podaří přesvědčit ty, kteří se o žádnou stranu neopírají.

Záznam tiskové konference ODS po oznámení výsledků senátních voleb: