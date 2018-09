První tři dny nemocenské by se proplácet neměly, odmítl hospodářský výbor návrh ČSSD

Návrh má před opětovným posuzováním sněmovnou ještě projednat její sociální výbor.

Praha - Sněmovní hospodářský výbor odmítl zrušení karenční doby. Novelu zákoníku práce, kterou chtějí poslanci vládní ČSSD obnovit proplácení prvních tří dnů nemoci u zaměstnanců, doporučil zamítnout. Návrh má před opětovným posuzováním sněmovnou ještě projednat její sociální výbor.

Zrušení karenční doby je i v programovém prohlášení menšinové vlády ANO a ČSSD, proti návrhu sociálních demokratů se ovšem stavěli i někteří poslanci hnutí Andreje Babiše.

Zaměstnanci by podle novely ČSSD dostávali i v prvních třech dnech 60 procent platu, náklady by nesl zaměstnavatel. Zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným by se podle návrhu snížily o 0,2 procentního bodu odvody na nemocenské pojištění. Rozpočtové dopady autoři novely odhadli zhruba na 2,6 miliardy korun ročně.

Hnutí ANO dávalo přednost variantě, podle níž by nemocní dostali první tři dny 30 procent platu a zaměstnavatelé by propláceli první až 11. den stonání místo nynějšího čtvrtého až 14. dne. Druhá možnost předpokládala 60procentní nemocenskou současně se zavedením vyšších odvodů pro zaměstnance.

Předloha se týká nejen zaměstnanců, ale také například vojáků, policistů, hasičů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů. Proplácení by mělo podle dokumentu začít od července příštího roku, nemocní by měli dostávat 60 procent platu. Vláda by také měla projednat možnosti kompenzací zaměstnavatelům.