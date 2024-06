Vrozené onemocnění nelze rozpoznat. Nebezpečné je hlavně pro jednu skupinu žen

Leidenská mutace je vrozené onemocnění, které způsobuje zvýšenou srážlivost krve. Nemocným pak hrozí komplikace spojené s žilní trombózou a následnou plicní embolií. Jaké situace mohou být pro lidi trpící touto diagnózou nebezpečné? A jak je možné ji rozpoznat? Podívejte se na třetí díl druhé série pořadu První příznaky.

Leidenskou mutaci samu o sobě neprovází žádné symptomy. Někteří lidé se tak o této diagnóze nemusí za svůj život vůbec dozvědět. Onemocnění prokáže až na doporučení lékaře krevní vyšetření. Testovat by se ale zpravidla měli jen rizikoví jedinci, protože není v kapacitách zdravotnického systému celou populaci plošně vyšetřit.

"Když mladý člověk, dejme tomu do 50 let, prodělá trombózu nebo plicní embolii, tak to je relativně atypické. Tito lidé by pak měli být vyšetřeni. Existují údaje, že až 30 procent lidí, co takto prodělají trombózu nebo plicní embolii, mohou mít tuto mutaci," uvádí ve videu v úvodu článku přednosta transfuziologického úseku v Ústavu hematologie a krevní transfuze Jan Loužil.

Leidenská mutace se stává velice nebezpečnou zejména v kombinaci s dalšími faktory. Mezi ty se řadí například užívání hormonální antikoncepce. "Je prokázané, že estrogeny zvyšují riziko trombózy," zdůrazňuje lékař. "Někdy ale vidíme u gynekologů, že dívce chtějí nasadit hormonální antikoncepci a nezávisle na čemkoliv vyšetřují tuto mutaci. S tím bych ale nesouhlasil. Musí tam být buď pozitivní rodinná anamnéza, nebo nějaký jiný důvod," dodává.

Podívejte se na video v úvodu článku, kde lékař také uvádí, jakým způsobem se leidenská mutace přenáší z generace na generaci či jaké jsou příznaky žilní trombózy.

